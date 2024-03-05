Paşayiğitliler Özcan’ı bağırlarına bastı

Keşan’da 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde parti içinde yapılan önseçimde CHP Keşan Belediye Başkan adayı olan ve seçim çalışmalarını sürdüren Op.Dr.Mehmet Özcan, seçim çalışmalarına geçtiğimiz Cumartesi günü akşamı Paşayiğit Mahallesi’ne yaptığı ziyaretle devam etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri ile birlikte gerçekleşen ziyarette Özcan, Paşayiğitli vatandaşlarla buluştu.

Özcan ve ekibi Paşaytiğitli vatandaşların sorunlarını ve dileklerini dinledi.

PAŞAYİĞİT MAHALLE’MİZDEN TAM DESTEK

Özcan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi “Dönemimizde Keşan’ımıza 10. mahalle olarak katılan Paşayiğit Mahalle’mizde halkımız ile bir kez daha buluştuk. Ardı arkası kesilmeyecek ziyaretlerimizden birinde daha, Paşayiğit Mahalle’mizin geleceğini konuştuğumuz halkımıza projelerimizi anlattık. Tam destek aldığımız ve bizleri bağırlarına basan Paşayiğit Mahalle’mizin kıymetli halkına teşekkür ederiz. Hep birlikte güzel günlere.”