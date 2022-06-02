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Öztrak: Gönlümden geçen Kılıçdaroğlu

SİYASET 02.06.2022, 11:46
Öztrak: Gönlümden geçen Kılıçdaroğlu

Edirne'nin Keşan ilçesinde partisinin 'İktidara Yürüyüş' yemeğine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 6'lı ittifakla ilgili "Resmi olarak söyleyemesem de gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur" dedi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı'nın "İktidara Yürüyüş Yemeği" çok sayıda partili ve partinin üst düzey yöneticilerini bir araya getirdi. 

Gözde Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen yemeğe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, İBB Meclis Üyesi Orhan Çakır, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Eski Milletvekilleri Kemal Değirmendereli, Rasim Çakır , ilçe ve belde belediye başkanları, STK temsilcileri, oda ve borsa başkanları ile muhtarlar katıldı.

Yemeğin ev sahibi olan CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, karanlığın en yakın olduğu zamanın aydınlığa en yakın zaman olduğumuz zaman olduğunu belirterek, yemeğe katılan tüm katılımcıları isim isim sayarak teşekkür etti.

"UCUBE REJİMLE YÖNETİLİYORUZ"

Yemeğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ucube bir rejimle Türkiye'nin yönetildiğine dikkati çekerek, Türkiye'nn düzlüğe çıkması için '3K' dedikleri yeni kurallar, kurumlar ve kadrolara ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Ülkede adalet, hukuk devletini, hesap vermeyi yeniden getireceğiz" diyen Öztrak, "Demokrasiyi yeniden güçlendireceğiz. Ülkemizin ekonomisini yarışma gücünü dünya seviyesinin üzerine çıkaracağız. vatandaşlarımızın  refahtan adil paylarını almalarını sağlayacağız. Uygulayacağımız her politika sürdürülebilir olacak. Yani çevreyi tahrip etmeyeceğiz, enflasyona yol açmayacağız, borçları arttırmayacağız. Ülke ne zaman dara düşse ülkeyi bu dar durumdan kurtaran parti CHP'dir. İttifak ortaklarımızla birlikte bu ülkeyi düze çıkarmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

"6'LI İTTİFAKIN TEK MİMARI..."

6'lı ittifakın tek bir mimarı olduğunu ifade eden Faik Öztrak, bu ittifakı bir arada tutan kişinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu öne sürerek, "Devletle olan bilgisi ile devlette yetişmişliği ve siyaset adamlığıyla bundan sonra da her makama layıktır. Resmi olarak söyleyemesem de gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Öztrak'ın konuşmasının ardından gece Grup Dörtyol'un müzikleri ile gece geç saatlere kadar devam etti.

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