Öztrak: Fiyatlar nerede kaldı TÜİK?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinde Mayıs ayı madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarının yer almamasına "Nerede kaldı TÜİK" diyerek tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Mayıs ayı enflasyonunun TÜİK tarafından yüzde 73,50, ENAG’a göre ise yüzde 160,67’ye yükseldiği kaydedilmesi sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Mayıs ayı madde sepeti ve ortalama madde fiyatları nerede kaldı TÜİK?” diye soran Öztrak, “Enflasyon rakamlarını yayımlayan dairedeki başkan değişikliği anlaşılan işe yaramış. Enflasyonla mücadele edemeyenler, enflasyon rakamlarıyla mücadeleye hız vermiş” ifadelerini kullandı.

Bu yapılanın milyonlarca memur ve emeklinin, asgari ücretlinin “hakkını yemek” olduğunu belirten Öztrak, paylaşımında “Çok büyük kötülüktür. Yapılan, zulmün daniskasıdır. İş başına gelir gelmez TÜİK 'in başta enflasyon ve milli gelir rakamları olmak üzere, tüm istatistiklerini ciddi bir incelemeden geçireceğiz. Ekşi yiyenler hakkında da gereğini hiç çekinmeden yapacağız” dedi.

https://twitter.com/faikoztrak/status/1532634722047762436