Flaş HaberPendik'te MHP Rüzgarı
Son Dakika
Özkan Günenç 'Enez'e talip oldu
SİYASET 27.11.2023, 20:34
Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP'den aday adaylığı başvurusunu yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Özkan Günenç, Enez Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Çok sayıda partili ile birlikte CHP Enez İlçe Başkanlığı’na gelerek aday adaylığı başvurusu yapan Günenç, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
Günenç’in başvurusunda CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’de hazır bulundu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|34
|2. Galatasaray
|13
|34
|3. Beşiktaş
|13
|25
|4. A.Demirspor
|13
|23
|5. Trabzonspor
|13
|23
|6. Kayserispor
|13
|23
|7. Antalyaspor
|13
|19
|8. Kasımpasa
|13
|18
|9. Rizespor
|13
|18
|10. Hatayspor
|13
|17
|11. Ankaragücü
|13
|16
|12. Sivasspor
|13
|15
|13. Gaziantep FK
|13
|15
|14. Karagümrük
|13
|14
|15. Konyaspor
|13
|13
|16. Pendikspor
|13
|13
|17. Başakşehir
|13
|12
|18. Alanyaspor
|13
|10
|19. Samsunspor
|13
|8
|20. İstanbulspor
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|33
|2. Kocaelispor
|13
|29
|3. Bandırmaspor
|13
|25
|4. Göztepe
|13
|23
|5. Gençlerbirliği
|13
|23
|6. Bodrumspor
|13
|21
|7. Sakaryaspor
|13
|20
|8. Keçiörengücü
|13
|19
|9. Ahlatçı Çorum FK
|13
|17
|10. Erzurumspor
|13
|17
|11. Boluspor
|13
|16
|12. Adanaspor
|13
|15
|13. Manisa FK
|13
|14
|14. Şanlıurfaspor
|13
|14
|15. Ümraniye
|13
|12
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|13
|11
|18. Giresunspor
|13
|9
|19. Altay
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|30
|2. M.City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. Aston Villa
|13
|28
|5. Tottenham
|13
|26
|6. M. United
|13
|24
|7. Newcastle
|13
|23
|8. Brighton
|13
|22
|9. West Ham United
|13
|20
|10. Chelsea
|13
|16
|11. Brentford
|13
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Nottingham Forest
|13
|13
|15. Fulham
|12
|12
|16. Bournemouth
|13
|12
|17. Luton Town
|13
|9
|18. Sheffield United
|13
|5
|19. Everton
|13
|4
|20. Burnley
|13
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|35
|2. Girona
|13
|34
|3. Atletico Madrid
|13
|31
|4. Barcelona
|14
|31
|5. Real Sociedad
|14
|25
|6. Athletic Bilbao
|13
|24
|7. Real Betis
|14
|24
|8. Getafe
|14
|19
|9. Valencia
|14
|19
|10. Rayo Vallecano
|14
|19
|11. Las Palmas
|14
|18
|12. Villarreal
|14
|15
|13. Deportivo Alaves
|14
|15
|14. Osasuna
|14
|14
|15. Sevilla
|13
|12
|16. Cadiz
|13
|10
|17. Mallorca
|13
|9
|18. Celta Vigo
|14
|8
|19. Granada
|14
|7
|20. Almeria
|14
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü