Özgür Özel: Hadi oradan keratalar meşgul etmeyin memleketi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 50+1 formülünden dönüş sinyali üzerine başlayan ve bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla farklı boyuta taşınan tartışmaya grup toplantısında gündemine aldı. Hulusi Kentmen benzetmesi yapan Özel, "Hadi oradan keratalar meşgul etmeyin memleketi" dedi.ANKARA (İGFA) - Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel ve dünya gündemini değerlendirdi.

CHP olarak tüm dünyadaki sosyalist devletlere seslenen Özel, sosyalist enternasyonel nezdinde tüm üye devletlere ve liderlere birer mektup yazdığını belirterek, "İsrail'i, Gazze'de yaşananları mektupta Filistin'deki katliamın durdurulması ateşkesin sağlanması ve bölgeye barış ve huzurun getirilmesi gerekliliğini ifade ettim" dedi. Özel, CHP yerel yönetimlerin yardımlarını ulaştırmak için Filistin’e gideceklerini ve bunun için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı ile tartışılmaya başlanan ve Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında farklı boyut kazanan 50+1 tartışmasına da vurgu yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Ayrılsanız ne, birleşseniz ne! Biz kendi yolumuzdayız. Hadi oradan keratalar meşgul etmeyin memleketi" dedi.

"EMİN OL BİZİMLE BİRLİKTE ANAYASA DEĞİŞTİREMEYECEKSİN"

Almanya dönüşü uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “50+1 şartının değişmesi isabetli olur söylemleriyle, MHP'nin sırtında kambur olduğunu açıkça ifade ettiğini belirten Özel, "Devlet Bey bugün “Eksikleri olabilir ama taviz verilemez ama sayın Cumhurbaşkanımızla aramızı da kimse bozamaz” dedi. CHP olarak bunlarla meşgul olmamız mümkün değil. Erdoğan, sen ne değiştireceksin bilmiyorum. Sistem mi, ittifak mı, ortak mı değiştireceksin bilmiyorum. Ne değiştireceksen değiştir emin ol bizimle birlikte anayasa değiştiremeyeceksin. Öyle MHP ile baş başa verdik seni böyle esir alırlar kardeşim. Derdine kendin yan. Bu yürümeyen evliliği, birinin bitirmeye, birinin sürdürmesi gibi oluyor. (Hulusi Kentmen benzetmesi yaparak) Hadi oradan keratalar meşgul etmeyin memleketi" dedi.

“ASGARİ ÜCRETLİ 652 EKMEK KAYBETTİ”

Emekli maaşları konusuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Emekli 20 yıllık AKP iktidarında nereden nereye geldi gördük. Erdoğan şöyle söyledi: ‘Biliyorum açsın, yoksulsun, açsın, ama tehlike büyük ben bir daha seçmelisin. Yoksa ezanı dindirecekler. Bana oy verin düzelteceğim’ dedi. Ya ezan diner, bayrak inerse biraz kalalım nasılsa çözecekler dediler. Seçim bitti Gabar’da, karakollarda nöbet tutan uzman çavuşun verilmeyen hakkını bu 130 vekil savunmaya devam ediyor. Erdoğan kamuflajı giyiyor ya bir şey olsa fotoğrafı Erdoğan çektirir, canını ortaya koymak gerekirse bu vatan evlatları koyar. Ezanın, bayrağın, vatanın CHP ile ilgili kaygısı olmadığı ortaya çıktı. Erdoğan seçildiği gün asgari ücret 2 bin 280 ekmek alıyordu, bugün 1620 ekmek alıyordu. Asgari ücretli 652 ekmek kaybetti. Erdoğan seçildiğinde ekmek 5 TL’ydi bugün 7 TL. Emekliyi bir karınca gibi ezdirmeyeceğiz. Vatandaş pazarda kredi kartı kullanmaya başladı" diye konuştu.