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Özel: TSK'nın her zaman arkasındayız

SİYASET 26.12.2023, 15:28
Özel: TSK'nın her zaman arkasındayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarını kınayan Meclis bildirisine imza atmayıp, kendi bildirisi ile terörü kınamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Şehitlere sahip çıkan ailelerine karşı sorumluluğu hatırlatan bildiriyi büyük onurla CHP Genel Başkanı olarak imzalayarak o dakika yayımladıklarını söyleyen Özel, "Yaptıkları dezenformasyon ezberleri bozulduğu içindir" dedi.ANKARA (İGFA) - Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, biz teröristlerle mücadelesinde her zaman olduğu gibi kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arkasında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

"6 şehidimizin haberinin ardından daha o büyük travmaya ne diyeceğimizi düşünürken bir 6 şehit haberi daha geldi" diyen Özel, "Yüreğimiz yandı bağrımıza taş oturdu gırtlaklarımız düğümlendi bir yandan bu büyük acıyı yaşadık bir yandan kahraman ordumuza başsağlığı dileklerimizi ilettik. Biz teröristlerle mücadelesinde her zaman olduğu gibi kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arkasında olduk olmaya devam edeceğiz" dedi.

"12 vatan evladı hayatını kaybetmiş mili yas ilan edilsin dedik. Hiç oralı olmadılar" diyen Özel, "Suudi Arabistan Kralı öldüğünde 3 gün yas ilan ettiler. Bu ülkenin 12 evladı şehit edildiğinde milli yas ilan etme ihtiyacını görmüyorlar. 'Milli yas ilan etmeyelim Suudi Kral kadar değerli değiller. Bir göreviniz var bu A4 kağıda imza atacaksınız kınama yapacağız.' dediler. Bu Meclis bilgilendirilmeden sizin sorumluluğunuza ortak olacak hiçbir imzayı atmayacağız dedik.  Zorlu bir döneme giriyoruz onlardan korkmuyoruz ama bu partinin karşısındakinden değil arkasında durduğunu düşündüğünden bir dost ateşi almak dışında bir endişesi yoktur. Kendimize güveniyoruz kimseden korkmuyoruz" diye konuştu.

"1984'ten bu yana kaç ortak bildiri imzaladık sonucunda ne elde ettik ne çözdük neyi başardık" diye soran Özel, "Ne ezbere iktidar var ne ezbere muhalefet var. 'CHP bu bildiriye imza koymadı.' dediler. Sonra 'CHP tepki gelince kendi bildiri imzaladı' diyorlar. Yollayın bildiriyi görelim bile demedik. Bu konuda samimi bir bilgilendirme olmadan kimseyle ortaklaşmayız dedik durduğumuz yerde durduk. 'Tepki geldi de sonradan bildiri imzaladılar' dediler. Meclis tutanaklarını açın bu bildiri okunuyor ilan ediyoruz diye ardından Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır söz alıyor bu bildiriyi satır satır okuyor. 'Taleplerimiz yerine gelmezse kendi bildirimizi hazırlayalım' dedi.

Yapılanların dezenformasyondan ibaret olduğunu söyleyen Özel, ezberleri bozulduğundan dolayı böyle yaptıklarını savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü 'hain' söylemlerine de göndermede bulunan Özel, "Sayın Bahçeli 'hain' arıyorsan Recep Tayyip Erdoğan'ın tweetleri ortada. İşte hain burada" dedi.

Bu arada şehit cenazesinde kendisine yönelik protesto ilei ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, "Şehit haberini alınca Manisa'ya Enis Budak'ın cenazesine gittim. Bir provokasyon bilgisi var denilince iyi niyetli o otobüsteki birkaç kişiden yöneticilerimize devlete gelen bilgiler var. İsterseniz camiye gelmeyin dediler. Dedim ki eğer ben provokasyon olacak diye memleketimde beni sözde itibarsızlaştıracaklar diye korkup da bir şehit cenazesine gitmemeye kalkarsam oturduğum koltuğun hakkını vermemiş olurum o koltuk buna müsait değil. Şimdi tek tek isim isim çıkıyor. Beni üzen bir şehit cenazesini hepimize yakışır şekilde uğurlayamamış olmaktır. Yapılan saygısızlık ne bana ne partimedir şehidimizin aziz hatırasınadır. Buna tevessül edenlere yazıklar olsun. 'Biz çok üzüldük.' diyen Budak ailesine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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