Özel'den Bahçeli ve Erdoğan'a DEM yanıtı! Milletin derdi DEM değil, zam!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklileri 7 bin liralık zammı alana kadar direnişe davet etti. Özel, milletin derdini kürsüden dile getirmeye devam edeceklerini söyledi. Bahçeli ve Erdoğan'a da göndermede bulunan Özel, "Ağzınıza DEM, DEM diye dolamışsınız. Milletin derdi DEM değil, ZAM" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Milletin derdinin geçim sıkıntısı, yüksek fiyatlar ve enflasyon olduğunu belirten Özel, AK Parti'nin iktidarının 22'nci yılında ülkeyi her konuda kötü yönettiğini savunarak, en büyük problemin maaşların yetmemesi olduğunu aktardı. İktidarın ekonomi politikasını eleştirerek, en büyük zorluğu emeklilerin çektiğini ifade eden CHP Genel Başkanı Özel, hükümetin emeklilerle dalga geçtiğini öne sürerek, emekli olduktan sonra rahat etmesi gereken kesimlerin ekonomik olarak sıkıntıda bulunduğunu dile getirdi.

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TÜİK'in verilerine dikkati çeken Özel, TÜİK'in belirlediği enflasyona göre emekliye, çalışana zam verileceğini belirteceğini belirterek, "TÜİK geçen sene için enflasyonu yüzde 64 olarak açıklamıştı. Dana, koyun, tavuk eti, zeytinyağı, patlıcan ve zeytine gelen fahiş zamlar karşısında gerçek enflasyonun hesaplandığında yüzde 127 olduğu gözleniyor. Bugün asgari ücret 17 bin lira. Tayyip Erdoğan'ın geldiği günkü oran korunsa 25 bin lira alacaktınız. Ama bugün onun verdiği zam 10 bin lira. Bu açlık ücretini, bu sefalet ücretini, bu yoksulluk ücretini, bu sizi manavın önünden geçemez, markete gidemez hale getiren bu ücreti kabul etmeyin. İlk talep bu hafta Grubumuzun Meclis'te komisyonda üzerinde duracağı ilk hedef, 17 bin liradır. En düşük emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar mücadele edeceğiz. Buradan Devlet Bahçeli'ye de Erdoğan'a da sesleniyoruz. Ağzınıza bir dolamışsınız DEM, DEM, DEM, milletin derdi DEM değil zam, zam, zam." diye konuştu.

İktidara seslenen Özel, emeklinin maaşını 10 bin liradan 17 bin liraya çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve emekli maaşına zammı alacaklarını ifade etti.

Özel, iktidarın emeklilere verilen 10 bin liralık maaşı başarı gibi anlattığını belirterek, bu konudaki tepkilerini dile getirdiklerini söyledi.

Emekli maaşına yapılan yüzde 33'lük zammı çok önemli gibi gösteren iktidarın, itirazlar üzerine düzeltmeye niyetleneceğini anlatan Özel, "Öyle bin lira, 2 bin lira seyyanen zammı kabul etmiyoruz. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapacak 7 bin liralık zammı alana kadar bütün emeklileri mücadele ve direnişe davet ediyorum." diye konuştu.