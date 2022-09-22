Özdağ ve Çataklı arasında Marmaris yangını atışması!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangını ile ilgili Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın ‘Sığınmacılar orman yangını çıkarıyor’ paylaşımına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan yanıt geldi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yangının “85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktığını” duyurdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın paylaşımı için ”Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha…” ifadelerini kullandı.
Bakan Yardımcısı Çataklı’nın bu paylaşımını alıntılayan Özdağ ise, “İsmail bakıyorum “Türk yaktı” diye sevincinden tepiniyorsun. Aynen bir Türk Suriyeli tarafından öldürüldüğünde sustuğun, bir sığınmacı zarar gördüğü zaman “ırkçı Türkler” diye sıçradığın gibi. Sen ne kanı taşıyorsun? Bir çok Suriyeli suçunu kayda geçirmediğinizi biliyoruz" ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/umitozdag/status/1572863198637727745
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