Özdağ: Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık

ATA İttifakı'nın dağılması sonrasında Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alması sonrasında ittifak bileşenlerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, ikinci turda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Özdağ, ilk turda oy veren seçmenlere de çağrıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, konuyla ilgili bir metin hazırlandığını ve basınla paylaşacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşmuş daha sağlıklı yol yürümesi açısından her bir siyasi partiye sorumluluklar düştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, "Güzel sonuçlar elde edildi. Ev sahipliği için yürekten teşekkür ederim" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ: KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEME KARARI ALDIK

Zafer Partisi'nin yeni kurulmuş olması, medya ambargosu vatandaşa erişiminin engellendiğini iddia eden Özdağ, "Birinci tur sonunda gördük ki, siyasi görünüm, iki adayın 28'inde ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Bey ziyaret etti, destek istediler. Sığınmacıları sordum. Anlattıkları şey, sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Detayları konuştuk. Zafer Partisi'nin önermiş olduğu, uluslararası hukuka uygun, insan hakları gözeten sokaklarımızı tekrar güvenli hale getirecek bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve bundan dolayı Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik, hayırlı olsun" diye konuştu.

İlk turda oy vermiş seçmenlere de çağrıda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Değerli yurttaşlar annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, göçmenistan olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıktığında endişelenmek istemiyorsa, akşam saat 21:30'da oğlunuzu köşedeki bakkala güven içinde yollamak istiyorsanız, 28 Mayıs'taki seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikacılara destek verin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oyunuzu verin" dedi.

https://youtu.be/BmjKnb6I9Sk