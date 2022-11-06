Özdağ Kayseri'den seslendi: Kanadalı firmayla hesaplaşacağız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri Develi’de cıva faciasının yaşandığı altın madenine gitti. İşçilerin cıva ile zehirlenmesinin ardından facianın üstü kapatılmaya çalışıldığını öne süren Özdağ, Zafer Partisi olayın en başından beri takipçisi olduklarını kaydetti.KAYSERİ (İGFA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri Develi'de Kanadalı bir maden şirketinin Türk halkının sağlığını siyanürle riske atanken, çalışanlarını da cıva ile zehirlediğini iddia etti.

Zafer Partisi olarak, Türk halkının kaynaklarını, Türk halkını zehirleyerek çalmanıza izin vermeyeceklerinin altını çizn Genel Başkan Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak çevre meselelerini bir programda eşantiyon, süs gibi görmüyoruz. Vatansever olmak demek Atatürkçü, milliyetçi olmak demek. Atatürk’ün bıraktığı vatana sahip çıkmak demek. Vatanı gayrimenkul olarak görmemek, vatanı üzerinde yaşadığımız kutsal bir coğrafya olarak görmek. Ağacına da, insanalar da, hayvanlara da sahip çıkmak demek. Siz de şimdi kendi kendinize soruyorsunuz. Zafer Partisi bu konuda ne yapabilir zaten AKP iktidarı bütün bunları mümkün hale getiriyor ve onlar izin verdiği sürece bu devam eder. Seçimlerden sonra Zafer Partisi Türk halkı yetki verirse gerekeni yapar" diye konuştu.

"KANADALI BU FİRMAYLA, KANADA HALKI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ!"

‘’Bizim yapacağımız başka bir şey daha olacak o da sizin şimdi Türkçe seyrettiğiniz görüntüleri altyazı ile İngilizceye çevireceğiz ve Kanada’nın bütün internet sitelerinde oynatacağız" diyen Genel Başkan Özdağ, "Çünkü burada Kanadalı bir firma var. Bu Kanadalı firma Türk insanına yaptığını, Kanada’da Kanada insanına yapamıyor. Ne yazık ki AKP’nin yönettiği Türkiye’de hukuk önünde hesaplaşmak mümkün değil ama Kanada’da bu Kanadalı bu firmayla Kanada halkı önünde hesaplaşacağız" dedi.