Özdağ'ı protesto edenler kaçakçı çıktı!

Gaziantep'e yaptığı taziye dilekleri sonrasında Karkamış'ta bir grup tarafından protestolara maruz kalan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisini protesto edenlerin IŞİD kaçakçısı çıktığını iddia etti.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, geçtiğimiz Kasım ayında Gaziantep Karkamış’a düzenlenen bombalı saldırı üzerine bölgeye ziyarete gitmiş, taziye dileklerini iletmesinin ardından Karkamış’ı gezerken bir grup tarafından protesto edilmişti.

Protestocular arasında AK Partili isimlerin bulunması dikkat çekerken bu isimler arasında Mehmet Ali Göçer ise İnsan Kaçakçılığı suçundan tutuklandı. İki protestocunun ise arandığı bildirildi.

Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınırda yapmış olduğum açıklamayı protesto eden Ve Erdoğan’ın desteklediği AK Partili IŞID’li teröristleri sınırdan geçiriyormuş: Erdoğan 13 milyon içinde on binlerce teröristi ülkemize sokarken AK Parti üyesi 100 tane sokmuş RTErdoğan" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/umitozdag/status/1621441715717521408