Özdağ: Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, incelemelerde bulunmak üzere gittiği Kırıkhan'da AK Partili yöneticiler tarafından kendisine silah çekilen bir kadın avukatı dinledi. Avukat hanımın anlattıkları üzerine numarasını aldı ve olayın takipçisi olacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kırıkhan'da kadın avukatın başından geçen olayları dinleyerek, takipçisi olacağını söyledi.

Kırkhan'ın AKP eski ilçe başkanı aynı zamanda müteahit olduğunu belirten vatandaş avukat, Genel Başkan Ümit Özdağ'a olayı şöyle anlattı:

"Dışarıda, A101’e kendi evinin altını kiraya vermiş. Mahkemelik de bir durumu var. Oraya kiraya verebilmek için kolonları ve perde duvarları yıkmışlar. Oranın hasar durumunu sordum; “Sen kimsin? Şerefsiz, haysiyetsiz bir sürü hakaret etti. Oğluyla beraber darp etti hasar durumunu sorduğum için. En son silah çekti. Savcılığa gittim şikayetçi oldum. Bu adam FETÖ’den yırtmış, bir gece gözaltında kalmış. Başka bir yolsuzluğa karışmış, bir gece Hüseyin Yayman bu adamı kurtardı. Belediye başkanının yerini buldum, orada da bakan yardımcısı varmış. ‘Bu adam çok iyi bir adam, bu tip durumlarda böyle şeyler olabilir helalleşin.”

Bu anlatım üzerine "Kim diyor bunu?" diye soran Özdağ'a, vatandaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AKP Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Çelik, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz" yanıtını verdi.

Özdağ, bu diyaloglar ardından "Avukat hanım söz veriyoruz. Biz bu işin takipçisi olacağız. Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!" diyerek olayın takipçisi olacağını söyledi.