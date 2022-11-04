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Özdağ: Erdoğan bu seçime aday olamaz

SİYASET 04.11.2022, 17:20
Özdağ: Erdoğan bu seçime aday olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa gereği tekrar Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını öne süren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bunun için seçimleri bir ayda olsa erkene alacaklar. Buna, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da payende oluyor" dedi.KAYSERİ (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'in iki gün sürecek Kayseri ziyareti başladı.

Kalabalık bir konvoy eşliğinde şehre giren Özdağ, Zafer Partisi Kayseri il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN’IN YASAL OLARAK GİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Bu ay içinde 17 ilde ziyaretlerde ve temaslarda bulunacaklarını belirten Özdağ, "Seçimlere kadar da bu yoğun çalışma takvimini sürdüreceğiz. Seçimlerin ne zaman yapılacağı meselesi de ülkemizde ne yazık ki bir anayasa ihlali meselesine dönmüştür. Normal şartlarda seçimlerin haziran ayında yapılması gerek ve mevcut anayasaya göre haziranda yapılacak bu seçimlere Recep Tayyip Erdoğan’ın yasal olarak girmesi mümkün değil. Çünkü anayasaya göre iki kez cumhurbaşkanlığı yapılabilir ve Recep Tayyip Erdoğan iki kez cumhurbaşkanı oldu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 yılındaki seçimlerde aday olamayacağını öne süren Özdağ, “Görüyoruz ki CHP ve İYİ Parti, Erdoğan mağdur olmasın diye erken seçime destek vereceklerini açıkladılar. Erken seçimde 1 sene önce değil, bir ay önce yani erkende değil aslında. Sadece adı erken seçim. Akşener’ in izahını anlamak mümkün değil. ‘Erdoğan mağdur olmasın’ diye diyorlar. Anayasa 2 kez Cumhurbaşkanlığı öngörmüşse bir daha aday olabilsin diye anayasaya karşı hile yapmanızı Türk halkına nasıl izah edeceksiniz? Siz nasıl muhalefet partisisiniz? Siz çakma muhalefetsiniz. Siz Erdoğan’ın payandasısınız. ‘Efendim biz yapmazsak nasıl olsa Yüksek Seçim Kurulu yapar. Erdoğan’ın adayları kabul eder’ Bırakın Yüksek Seçim Kurulu anayasayı çiğnesin. Bırakın o ayıp YSK’ ya ait olsun" diye konuştu.

"Erdoğan anayasayı çiğnemek için hazırlanıyor" diyen Özdağ, "Kılıçdaroğlu ve Akşener de kendisine yardımcı oluyor. Bu seçimin erken olmasına falan gerek yok. Bu seçim tarihinde olmalı. Erdoğan bunu tek başına yapamıyor. Bunun için CHP ve İYİ Parti’nin desteğine ihtiyacı var. CHP ve İYİ Parti, Erdoğan mağdur olmasın, mağduru oynamasın diye anayasaya karşı hile sürecine ortak olacaklarını açıklıyorlar. Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır? Bu nasıl bir muhalefet anlayışıdır? Hiç kimse, YSK’nın anayasayı ihlal ederek, ‘Erdoğan’ı nasıl olsa aday gösterirler’ şeklindeki izahla bu işten kurtulacağını zannetmesin. Biz Zafer Partisi olarak seçim kampanyamıza başladık ve seçimlerin de gerçek tarihinde yapılmasını istiyoruz. Erdoğan da bu seçimde aday olamaz diyoruz” dedi.

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