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Özdağ'dan Soylu'ya fezleke tepkisi!

SİYASET 03.11.2022, 18:03
Özdağ'dan Soylu'ya fezleke tepkisi!

Prof.Dr. Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya fezleke konusunda tepki gösterdi. Özdağ, Soylu'ya dikkat çeken sorular da yöneltti.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi genel merkezinde basın açıklaması yapan Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mayıs 2022’de attığı tweet ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu tehdit ettiği iddiası ile hakkında hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığı’na yollanmasına tepki gösterdi.

"5,5 ay sonra tehdit olduğunun anlaşılması için, attığım tweetteki olağanüstü gizli bir tehdit olması gerek" diyen Özdağ, "Ancak 5,5 ay sonra ceza hukukunda uzman savcılar tehdit olduğunu anlamışlar. Cumhuriyet Savcılığı müessesesi için oldukça hüzünlü bir durum ile karşı karşıyayız. Öte yandan elinde İçişleri Bakanlığı’nın bütün teknik takip ve fiziki takip imkânları olan ve bu imkânları siyasi muhaliflerini izlemekte kullanan bir İçişleri Bakanı’nın Anayasayı çiğneyerek beni ve Zafer Partisi kadrolarını güç kullanarak Hatay ve Kilis’e sokmamasına rağmen Bakan ile ilgili Anayasayı ihlal suçundan soruşturma açmayan Savcılık, benim tweet ile Soylu’yu tehdit ettiğim iddiasıyla fezleke hazırlaması utanç verici olmanın çok ötesindedir" diye konuştu.

"HAMASETLE BUNLARI GİZLEYEMEZSİNİZ"

"Süleyman Soylu Türkiye ve AKP için iç ve dış politikada büyük bir yüke dönüşmüştür" diyen Özdağ, "Bu yükün maliyeti AKP ve ülkemiz için artmaktadır. AKP için ne kadar maliyet oluşturduğu umurumuzda değil. Beter olsun. Türkiye’ye içeride ve dışarıda zarar veriyor bu zat. Bu zatın eylemleri artık dile düştü. Bunların üstü örtülebilir olmaktan çıktı. Hamasetle bunları gizleyemezsiniz. Bunlar uluslararası servislerin kayıtlarına giriyor" dedi.

"SÜLEYMAN, NE KADAR BÜYÜK SUÇLAR İŞLEDİN?"

"Süleyman, ne kadar büyük suçlar işledin, bizim bilmediğimiz suçların da var ki gerçekten bu kadar çok korkuyorsun" diyen Özdağ, "Günlük davranışlarından bakanlık ne kadar korktuğunu da anlatıyorlar. Bak! Bu kadar gergin bir ruh haliyle böyle siyaset yapılmaz. Sağlığın da bozuldu arkadaş. Biraz kendine dikkat et. Kalpten bir yerde ölüp kalacaksın. Sen ne kadar çabalarsan çabala vatansever İçişleri Bakanlığı bürokratları gerçekleri benimle paylaşmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Son gelen bilgi notunu da kamuoyuyla paylaşan Özdağ, "Doğru olduğunu sen de biliyorsun. Bakan yardımcıların da biliyor. Sen açıklama yaptıktan 2 gün sonra geldi bu rakamlar. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 4 milyon 778 bin 19. Uluslararası koruma altındaki sayısı 572 bin 468. İkamet izin belgesi 2 milyon 646 bin 441. Kayıtlı olanların sayısı 7 milyon 956 bin 922. Haydi bak bakalım bu kayıtlara. İsmail çıktı televizyonda bilmiyoruz kayıtsızları o konuda bir şey söylemek mümkün değildi diyor. Vatansever bürokratlar 7.5 milyon ile 8 milyon arasında toplam Suriyeli olduğunu tahmin ediyoruz diyorlar" dedi.

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