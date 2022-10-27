Özdağ'dan 'Peker' hamlesi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, yolsuzluğun boyutlarını en iyi bilenlerin başında gelen Sedat Peker’in 'tanık koruma programı' kapsamında Türkiye’ye geri dönmesini sağlayacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sedat Peker'in Türkiye’ye geri dönmeden önce kendisi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüşmeyi, kendisi ve ailesinin mevcut durumunu yerinde görmeyi arzu ettiğini söyledi.

Özdağ, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, bu amaçla Birleşik Arap Emirliği Büyükelçisi’ne bir resmi mektup yazarak, Zafer Partisi Genel Başkanı ve milletvekili olarak ülkesini ziyaret etmek istediğimi bildirdiğini kaydetti.

Ziyaret sırasında Sedat Peker ile görüşeceğini ifade ettiğini belirten Özdağ, "AK Parti’nin ziyaretimi ve Peker ile görüşmemi engellemek için büyük çaba harcayacağını biliyorum. Ancak Birleşik Arap Emirliği yöneticilerinin bu baskılara boyun eğmeyeceğini umut ederim" diye konuştu.