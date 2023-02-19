Özdağ'dan felakete 'katliam' yorumu!

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, asrın depreminin deprem öncesinde ve sonrasında yapılan yanlışlardan dolayı 'asrın katliamına' dönüştüğünü iddia etti.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, asrın felaketi ile ilgili basın açıklaması yaparak, AFAD ve Kızılay ile iktidarın noksanlıklarını sıraladı.

“AFAD neden sınıfta kaldı?” diye soran Genel Başkan Prof. Dr. Özdağ, "Çünkü AFAD üst yönetimi liyakatsiz. İşini bilmiyor. Liyakat ilkesi ile değil ilahiyat ilkesi ile seçilen bir yönetim ile karşı karşıyayız" diyerek sıraladı:

Bölgeye giden ilk uçaklara önem derecesine bakılmadan tüm personel bindirildi. Bölgeye giden ekiplerin enkazlara yönlendirilmesinde sıkıntılar yaşandı. Köpekli arama/kurtarma çalışmalarında, operasyon bölgesinde veteriner hekimler ve ilgili tıbbi malzeme yoktu. Çadır ve gıda dağıtımında güvenlik boşluğundan kaynaklı olarak sistemik problemler ortaya çıktı; ihtiyaç sahiplerine çadır ulaştırılamadı. Çadırkentler nereye kurulacak, bu alanlar önceden belirlenmemişti, bilinmiyordu. Gelen yardımların depolanacağı alanlar tespit edilmemişti. Depo alanında tasnif ve dağıtım yapacak personel eksikti. Çadırların bir kısmı mevsim koşullarına uygun değildi. Depremle birlikte cep telefonu iletişiminin kesilmesi nedeniyle bazı koordinasyon problemleri yaşandı. Uygulanabilir “İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Planları” yoktu veya mevcutları yetersiz kaldı. Yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle yağmalar meydana geldi.

Açıklamasına “Neredeydi Kızılay?” sorusunu yönelterek devam eden Özdağ, "Türk Kızılay'ı resmen holding oldu. Halk enflasyonun altında ezilip yoksullukla boğuşurken yardım kuruluşu Kızılay; 11 şirketi, 11 Genel Müdürü, 1 CEO ve 1 CEO yardımcısı, çok sayıda iktidar yanlısı danışman, iktidar mensuplarının işe yaramaz elinden iş gelmeyen çocuklarının istihdam edildiği yer, kiralanan yalılar, harcanan maaşlar ve gittiği yeri belirsiz olan milyarlarca liralık harcamalarıyla iktidarın, AKP’nin kişisel şirketine dönüştürüldü" dedi.

Tüm siyasi partileri de kendi belediyelerinden hesap sorulmasının önünü açmaya, bu anlamda öncü olmaya davet eden Özdağ, "Depremde enkaz altında kalan 10 kentimizin AKP, CHP ve MHP belediyeleri hesap vermeye hazır mısınız? Malatya’da 88 bin 507, Kahramanmaraş’ta 144 bin 556, Hatay’da 205 bin haneyi imar barışı kapsamına sokmakla övünen iktidara karşı birleşmeye hazır mısınız? Hesap sormak için birleşmeye hazır mısınız? Biz, Zafer Partisi olarak bu hesabı sorma konusunda kararlıyız" diye konuştu.