Özdağ'dan Davutoğlu'na 'korkak' iddiası!

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Denizli’de bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bir gazetecinin Davutoğlu'ndan yanıt aldınız mı sorusu üzerine Özdağ, "Ahmet Davutoğlu gerçekleri söylemekten korkuyor. Serok Ahmet değil, korkak Ahmet’sin sen" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Denizli’ye gitti.

Basın mensuplarıyla buluşan Genel Başkan Özdağ'a Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ilgili soru yöneltilmesi üzerine, Davutoğlu'nun gerçekleri söylemekten korktuğunu iddia etti.

Davutoğlu için "Türkiye'nin başına, Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük belayı açtın" diyen Özdağ, "Milyonlarca sığınmacının Türkiye'ye girmesinden sen sorumlusun. Türk Halkına yalan söylüyorsun, gerçeği söylemeyerek. Senin neyi bildiğini ben biliyorum. Sen benim bildiğimden daha fazlasını biliyorsun. Artık konuş" çağrısında bulundu.

’Zafer Partisi’nin aylardan beri ısrarla vurgulaması, konuyu gündeme getirmesine rağmen sınır güvenliğinin sağlanmadığını öne süren Özdağ, "Sınır güvenliği sağlanmadığı için delik deşik olan sınırlarımızdan her türlü terörist uyuşturucu, suçlu, tecavüzcü geçiyor ve Türkiye’ye giriyor. Bunlardan bir tanesinin sadece bir tanesinin Taksim’de yaptığını gördünüz. Daha önce de İstanbul’da Reina adlı bir mekânın ki uluslararası bir mekân. 2 milyar dolarlık yılda katkısı varmış Türkiye turizmine. 30 dolarlık bir kalaşnikof ve bir kişi tarafından silindi. Terörle mücadele İstiklal caddesinden saksıları kaldırarak yapılamaz. Terörle mücadele sınırlarda yüzde yüz güvenlik sağlayarak yapılır. Milyonlarca yabancının, suçlunun, uyuşturucu tacirinin, mafya elemanının, teröristin olduğu bir İstanbul’da Türkiye’de kamu güvenliğini sağlamak, milli güvenliği sağlamak, teröre karşı etkili bir mücadele vermek neredeyse imkânsızdır. Uyuyan hücrelerin hepsinin uyandırılması durumunda Türkiye’de kamu güvenliği tamamen ortadan kalkacaktır." diye konuştu.