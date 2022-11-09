Özdağ'dan CHP ve İYİ Parti'ye 'komplo' çıkışı!

Konya'da basın toplantısı düzenleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ve Akşener’in yardımlarıyla Anayasa'ya karşı bir komplo kurduğunu iddia etti.KONYA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kurmaylarıyla birlikte Konya’ya geldi. Kalabalık bir konvoyla şehre giren Özdağ basın toplantısı düzenledi.

Özdağ düzenlenen toplantıda, Anayasaya göre Haziran 2023’te yapılması gereken seçimlerin, Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşmesi, 14 Mayıs’ın bir tarih olarak seçilmesi konusu iktidar tarafından gündeme getirildiğini ancak neden Gaziran ayında yapılması gerekirken seçimleri 1 ay veya 1,5 ay önceye alınması düşünüldüğünün nedeninin gayet açık olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yardımıyla Anayasaya karşı bir komplo kurduğunu iddia eden Ümit Özdağ, "Durum çok açık ve nettir. Şimdi bu noktada erken genel seçim olması için 360 oya ihtiyaç var Ak Parti’nin, Büyük Birlik Partisi’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin oyları buna yetmiyor ama İYİ Parti genel başkan danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bir süre önce yapmış olduğu açıklamada İyi Parti’nin Erdoğan mağdur olmasın, mağduru oynamasın diye bu erken seçim teklifine evet, biz de evet diyoruz. Mecliste de destekleyeceğiz dedi. İyi Parti’nin desteğini açıkladı. Aynı desteği daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu da açıkladı. Anayasa çok açık arkadaşlar iki defa Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişi, anayasa üçüncü kez Cumhurbaşkanlığını yasaklıyor diye niye mağdur olsun" diye konuştu.

"ALKIŞLI DESTEKLER TESADÜF DEĞİL!"

Özdağ, Ak Parti’nin eski yeni birçok milletvekilinin HDP ziyaretini çok olumlu ve alkışlayarak desteklemeleri tesadüf olmadığını belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Orhan Miroğlu’nun HDP’ye ‘’Bakın, bu tarihi bir fırsat.’’ diye çağrıda bulunması tesadüf değil. Devlet Bahçeli’nin dün grup toplantısında HDP ile görüşmeyi normal kabul etmesi tesadüf değil. Herkes, 'açılım sürecinde' altını çizerek söylüyorum, 'yeni açılım sürecinde' kendisine verilen görevi yerine getiriyor. Önümüzdeki günlerde değişik argümanlarla kimlerin açılımı savunduğunu bütün Türkiye ve dünya görecek" dedi.