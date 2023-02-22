Özal: Depremi dikkate alarak çalışılmalı

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu ve görüldüğü gibi acilen şehirlerin buna uygun inşa edilmesi gerektiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, deprem bölgesinde olan Türkiye'nin en acil ihtiyacının bu olduğunu ve iktidara gelmeleri durumunda ilk iş olarak bu alanda yapılması gerekenleri yapacaklarını açıkladı.

Başkan Özal, yaşanan depremler ve kendilerinin depreme yönelik projeleri hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşanan depremlerin şokunu atlatmadan bir yenisinin yaşandığını anımsatan Özal, "İki hafta önce iki büyük depremler yerle bir olduk. Hala yaralarımızı sarabilmiş değiliz. Hala çadır bile verilmeyen depremzedelerimiz var. Ancak tam ortalık sakinleşiyor derken dün yine büyük bir depremle sarsıldık. Bu depremler bizlere önemli mesajlar verip, bizleri uyarıyor." dedi.

Ahmet Özal, Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğunu hatırlatarak, "Bunu artık bilmeyenimiz yok. Bu ülke deprem bölgesi. O yüzden her şeyi buna uygun, bunu bilerek yapmamız gerekiyor. Ancak görüyoruz ki bu konuda yöneticilerimiz pek ders alma taraftarı değil. En son depremde neleri konuştuysak bugün de aynı şeyleri konuşuyoruz. Artık bunun sona ermesi, depremi dikkate alarak çalışmalar yapılması gerekiyor." diye konuştu.

"İLK İŞİMİZ YAŞAM HAKKINI KORUMAK"

TEK Parti olarak deprem konusunda önemli projeleri olduğunu belirten Özal, "Bunları zamanı geldikçe açıklıyoruz ve açıklamaya devam edeceğiz. On binlerce insanımızı daha yeni kaybettik. Bir devletin ilk görevi vatandaşlarının yaşam hakkını korumasıdır. Görüyoruz ki bunu yapamıyorlar. İşte bizim ilk yapacağımız ilk iş bu; yani vatandaşlarımızın yaşam hakkını güvence altına alacağız." şeklinde konuştu.