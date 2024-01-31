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Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül: "Borcu olmayan tek belediyeyiz"

SİYASET 31.01.2024, 13:24
Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül: "Borcu olmayan tek belediyeyiz"

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kısıtlı bütçesine rağmen Türkiye’de borcu olmaya tek belediye olduklarını ifade etti.TUNCELİ (İGFA) -  Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ovacık Belediyesi’nin kısıtlı bütçesine rağmen Türkiye’de borcu olmaya tek belediye olduklarını söyledi. Belediye meclis toplantılarını sokakta yaptıklarını anlatan Başkan Sarıgül, Halkı doğrudan yönetime ortak etmeye çalıştıklarını kaydetti.

HALKI DOĞRUDAN YÖNETİME ORTAK ETTİK Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, soruları yanıtlarken; samimiyet vurgu yaptı. Halktan kaçmadıklarına vurgu yapan Sarıgül, hava muhalefetinin olmadığı dönemlerde meclis toplantılarını sokakta yaptıklarını anımsatarak; “Mahalle meclisi kurmaya gerek yok. Halkın önüne çıkarak, halkın tamamını meclise dahil etmeye çalıştık. Biz açığı olup, halktan kaçanlar değil, açığını fark etmemiş eleştiri alanlar olarak halka gittik. Başkanın meclise hükmetmesini ortadan kaldırdık. Halkı doğrudan yönetime ortak etmeye çalıştık” dedi. TÜKENMİŞ BİR SİSTEM VAR Ovacık Belediyesi’nin merkezi bütçeden ekstra bir bütçe almadığını ifade eden Başkan Sarıgül, temel projeleri dahi hayata geçirmekte zorlandıklarını söyledi. Başkan Sarıgül, her tarafı su olan ilçede yaşadıkları içme suyu sorununa da değinerek, “Projemiz hazır. Ama bir imzadan geçmiyor. Tamamen tükenmiş bir iktidar var. Diğer belediyeler açısından da bunu yapamıyorlar. Tükenmiş bir sistem var. İstediğimiz sonuçları alamıyoruz. Ama buna rağmen bu dönem yaptığımız atıksu arıtma tesisinin borcu hariç Türkiye’de borcu olmayan tek belediyeyiz” diye konuştu. KADIN SAYISINI YÜZDE 200 ARTIRDIK Belediyede çalışan sayısını yüzde 50 artırırken; kadın çalışan sayısını yüzde 200 artırdıklarını ifade eden Başkan Sarıgül, “Okuryazar sayısını yukarılara taşıdık. Bütçe kısıtlamasından dolayı yeterli personelimiz olmasa da kıt kanaat istihdam yaratmaya çalıştık” dedi. SANDIKLARA SAHİP ÇIKILMAZSA ÜST DÜZEYDE MÜDAHALELER YAPILACAKTIR Ülkeyi yönetenlerin ülkenin gerisinde kaldığını kaydeden Başkan Sarıgül, Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara işaret etti. Yerel seçimleri de değerlendire Başkan Sarıgül, iktidarın hem ekonomik olanakları hem de kolluk kuvvetlerini muhalefetin başında ‘kılıç’ gibi tutacağını belirterek, şöyle devam etti: “Kayyumlar yine tehdit olarak kullanılacaktır. Sandıklara sahip çıkılmazsa üst düzeyde müdahaleler yapılacaktır. Sonuçların geçen seçimlerden farklı olacağını düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kazandığı yerleri koruyacaktır. Biraz da üstüne koyacaktır. Bunun siyasi başarı ile ilgisi yok. Umut hep olmalıdır.” BURJUVADAN OY İSTEMEK BİRAZ ÇELİŞKİ

Ovacık’ın eski belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Kadıköy’den aday olmasını da değerlendiren Sarıgül, “Yolu açık olsun. Ancak yer ve zaman olarak doğru bulmadım. İddia odur ki yaşayanların yüzde 80’ini burjuva olarak kabul edip karşı tarafa koymak, sonra da burjuvadan oy istemek biraz çelişki. Burjuvayı üretimin içine nasıl dahil edeceğiz? Ya da siz orada bir rant belediyeciliğinin varlığından emin misiniz? Hiçbir yerde rant yoktu da Kadıköy’de mi vardı da hesap mı soruyoruz? Çelişkileri çoğaltabiliriz” dedi.

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