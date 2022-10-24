Osmanlı Teşkilatı'nın Batman İl Başkanlığı açıldı

Türkiye geneli yapılanmalarına devam eden Osmanlı teşkilatının Batman İl Başkanlığı'nın açılışı yapıldı. Açılışta konser veren Erzurum Belediyesi Mehteran ekibi büyük beğeni topladı.BATMAN (İGFA) - Osmanlı Teşkilatı Batman İl Başkanı Faruk Ulakçı, teşkilatın açılışında yaptığı konuşmada Osmanlı ruhunu yaşayan bir nesil yetiştirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan, teşkilat olarak gerek yurt içinde, gerekse de yurtdışında büyük bir aile olmaya doğru adım attıklarını belirterek, Kudüs’te ezan seslerini inleten Selahaddin-i Eyyubi’nin çıktığı bu bölgelerden haçlılara gerekli hezimetleri yaşatacak yeni Selahaddinlerin çıkmasını arzu ettiklerini belirtti. Arslan, “Bu milletin içinden Kudüs’ü haçlılara mezar eden Selahaddin-i Eyyubiler çıkmıştır" diyen Arslan, "Bu milletin içinden İstanbul’u fetih eden Fatihler çıkmıştır. Bu milletin içinden Kut’ül Amare’de, İstiklal Harbinde düşmanın yüreğine korku salan İngiliz birliklerinin tamamını esir alıp zaferle sonuçlandırmış Halil Paşalar çıkmıştır” dedi.

Safir Plaza önünde gerçekleştirilen açılış töreninde AK Parti Batman Teşkilat Başkanı Burhanettin Ceylan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Batman Şube Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu, Osmanlı Teşkilatı Genel Başkan Yardımcısı Sedrettin Fidan, Emekli Albay Servet Avşar ve İl Başkanı Faruk Ulakçı ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.