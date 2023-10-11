Osman Zolan'dan adaylık mesajı: Daha yapacak hayallerimiz var

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Çok şükür bugün şehrimiz parmakla gösteriliyor. Bizim daha yapacak hayallerimiz ve hedeflerimiz var" diyerek yeniden aday istediği mesajı verdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz ve Serinhisar ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu, Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve hizmetlerini inceledi. Başkan Zolan ziyaretler kapsamında ilk olarak Honaz ilçesinin Aydınlar Mahallesi’nin ulaşımında büyük önem taşıyan yolda yapılan sathi kaplama asfaltı inceledi. Başkan Zolan’a AK Parti Honaz İlçe Başkanı Mustafa Arık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Honaz’ın Karaçay Mahallesi’ni de ziyaret ederek hemşehrileriyle buluşan Başkan Zolan burada vatandaşların istek, öneri ve taleplerini dinledi. Başkan Osman Zolan daha sonra Serinhisar ilçesini ziyaret etti. AK Parti Serinhisar İlçe Teşkilatı’nda AK Parti Serinhisar İlçe Başkanı Halil Keyik ve partilileriyle bir araya gelen Başkan Zolan, daha sonra Serinhisar Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirdikleri üst yapı çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan burada esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Sanayi esnafı ise yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Zolan’a teşekkür etti.

"Daha yapacak hayallerimiz ve hedeflerimiz var"

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçe, 616 mahallede gece gündüz gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Bugüne kadar el ele, kol kola yürüdük, kentimizin dört bir tarafında hizmet destanları yazdık. Allah’ım bizlere daha güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Bundan önce olduğu gibi sonra da tek gayemiz, sizlere hizmetkâr olup, şehrimize eserler kazandırmaktır. Bugün dönüp geriye baktığımızda altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan sosyal ve kültürel tesislere, yeşil alanlardan kırsal alan desteklerine her alanda hizmet ettik. Denizli’mizin güzelliğine güzellik kattık. Çok şükür bugün şehrimiz parmakla gösteriliyor. Bizim daha yapacak hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."