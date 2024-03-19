Osman Kılıç mahallelerin sorunlarını dinliyor

Zafer Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç çalışmalarına hız verdi. MANİSA (İGFA) - Yunusemre ilçesinde çalışmadık kapı kalmayacağını söyleyen başkan adayı Osman Kılıç bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Mahallenin sorunları dinlediklerini ve çözüm için göreve geldiklerinde start vereceklerini söyleyen Zafer Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç " şimdiden mahallelerimizin sorunları paylaşıyoruz. Her mahallenin sorununu biliyoruz göreve hazırız"dedi. Zafer Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç sözlerine şöyle devam etti.

"Ocak ayı içerisinde Manisa yuntdağı köylerinden Bağyolu ve Karakılıçlı mahallerimizin sıkıntılarını ve çözümlerini öğrenmek adına ziyaret ettik. Bu ziyarette kendilerinin gösterdikleri misafirperverliğin teşekkür etmeyi zafer partisi Yunusemre teşkilatı olarak borç bildiğimizi belirtmek isteriz. Bağyolu'ndaki vatandaşlarımızın sıkıntıları; temizlik sadece ana cadde üzerinde yapılıyor . Sokaklar aynı şekilde temizlenmeden kalıyor. Öğrencileri belediye ulaşım araçları oradan geçtiği için taşımalı sistemden faydalanmıyor . Öğrenciler kendi imkanları ve ücretleri ile okullarına gitmek zorunda kalmaktadır. Bu zaman kaybına sebep olduğu gibi (özellikle soğuk kış günlerinde sıkıntı çok daha fazla olmakta) ekonomik olarak ta ailelere eşit olmayan bir külfet yüklemektedir. Üretim yapan köylülerimizden bazıları geçen yıl ürünlerini ektiklerini, ekonomik sıkıntılarından dolayı sulama ile ilgili sıkıntı çektiklerini ve ürünlerinin kuruduğunu söylediler. Kuruyan bu ürünlerin bir milli servet olduğu düşünüldüğünde gerekli hassasiyeti tüm toplum olarak göstermemiz gerektiği inancındayız. Üstelik çözümü de çok kolay. Sadece sulama ile ilgili su parasını hasat ettikten ve ürünü sattıktan sonra ödemeyi talep etmekteler.

Bir başka sorunları ise üzülerek söyleyebiliriz ki,kapanan köy okulunun bir alkol ve uyuşturucu kullanım yeri olduğunu belirttiler. Üstelik tüm artıklarını orada bırakmaları da çabası. Bu konuyla ilgili emniyet güçlerinden ve yerel yönetimden yardım beklemekteler. Kamera sisteminin caydırıcı olabileceğini düşünmekteler. Karakılıçlı Mahallemizi ziyaretimizde en büyük sıkıntılarının sık sık kesilen elektrikler olduğunu söylediler. Bu elektrik kesintileri zaman zaman 24 saati buluyormuş. Bu elektrik kesintileri şu kesintilerine de sebebiyet verdiğinden günlük yaşamlarında çok zor durumda kaldıklarını haklı olarak belirttiler. Bu kesintiler kendilerinin elektrik tesisatlarına zarar vermesinden dolayı maddi kayba uğramasına sebep olmaktadır. Yine kesintiler ürünlerini sulamaları gereken dönemde olduğunda çok urun kaybına uğradıklarını, zaten ürünlerini ucuza sattıklarını, paralarını da alamadıkların da çok zor durumda kaldıklarını belirtiler. Hatta bu durumda önümüzdeki yıl ekim yapmayacaklarını da dile getirdiler. Üretimden çiftçilerimizi asla vazgeçirmememiz gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Yine aynı köyümüz domuz ve kurt sayısının çok fazla olduğunu, bunun da yine gerek tarımda, gerekse hayvancılık alanında sıkıntı yarattığını belirttiler.Bir başka rahatsızlıkları da köy okulunun ve arazisinin satılacağı hakkındaki duyumları. Bunu asla kabul ve tasdik etmediklerini söylediler. Ayrıca özellikle köylerinin yakınındaki derede havaların ısınması ile beraber cok kötü bir kokunun yayıldığını ve sinek istilasına uğradıklarını dile getirdiler.Bilindiği gibi bu durum bazı hastalıklara da sebep olabilir. Güzel ülkemizin değerlerine sahip çıkmak ve köylümüzün, çiftçimizin, hayvancımızın yanında olmak sadece bizim değil her Türk vatandaşının mantığı ve görevi olmalıdır düşüncesindeyiz. Üretemezsek tüketecek bir şeyimiz olmayacaktır. Bu bilinç ile bu konular ile ilgili yetkilileri bilgilendirmek ve gerekli hassasiyeti göstermelerini istedik" şeklinde konuştu.