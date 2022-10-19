Ordu'daki CHP'liler İstanbul'da buluştu

CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, İstanbul'da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kahvaltı programında buluştu.İSTANBUL (İGFA) - CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, İstanbul'da İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile kahvaltıda bir araya geldi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu İlçe başkanları ve partiler katılım sağladı.

Başkanların gündeminde seçim çalışmaları ve Ordu'daki güncel sorunlar vardı.

Buluşmayla ilgili açıklamada bulunan Başkan Şahin;" Geçtiğimiz gün ilçe başkanları ile Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın önderliğinde İstanbul'a gittik. İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile bir araya geldik. Ordu ile ilgili bilgiler verdim. Yapmak istediğimiz projelerden bahsettik. Öte yandan seçim çalışmalarıyla ilgili de uzun uzadıya konuştuk, istişarelerde bulunduk. Çok verimli bir gün geçirdik. Ordu'da Millet İttifakı olarak gün geçtikçe büyüyoruz. Halktan geri dönüşler bizleri motive ediyor. Her zaman esnaf ve vatandaşla bütünleşip, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. İktidara emin adımlarla yürüyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı Kılıç'a, Kaftancıoğlu'na ve tüm partililere teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."dedi.