Ordu'da 'fındık pazarlığı düzmece' iddiası

CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin, Fındık fiyatlarının pazarlığının yapıldığı bahçede bulunan Mustafa Yeşilyurt’un Fındık üreticisi olmadığını, Ak Parti üyesi olduğunu iddia ettiORDU (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde fındık bahçesi ziyaret etti. Ordu’da Murat Yeşilyurt’a ait fındık bahçesinde fındık ücretleri pazarlığı yapan Erdoğan'ın açıkladığı fiyatlar üreticiyi memnun etmedi.

CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin, Erdoğan’la fındık fiyatı pazarlığı yapan kişilerin üretici olmadığını AK Parti Gülyalı ilçe yönetim kurulu üyesi ve eşi olduğunu iddia etti.

Ziyaretin planlı olduğunu belirten Şahin, Ak Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin’den açıklama beklediklerini söyledi.

Fındık üreticisi Erdoğan’ın ağzından çıkacak fiyatı bekliyordu. O rakamlar Erdoğan’ın Ordu mitingi öncesinde duyurdu. Bunu göre; Fındığın ortalama alım fiyatına kilogram başına 54 lira ödenecek. Erdoğan’ın açıkladığı fiyatlar fındık üreticisini memnun etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ordu’da Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt’u ziyareti sonrası açıklaması tartışmalara neden oldu. Erdoğan ile bahçe sahibi Mustafa Yeşilyurt arasında geçen pazarlık ülkede gündem oldu.

FINDIK FİYATI PAZARLIĞI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin, Fındık fiyatlarının pazarlığının yapıldığı bahçede bulunan Mustafa Yeşilyurt’un Fındık üreticisi olmadığını, Ak Parti üyesi olduğunu iddia etti. Dolayısıyla yapılan fiyat pazarlığının Fındık üreticisi yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını belirtti. Şahin, “Ordu’da fındık fiyatını açıklayan Erdoğan’ın sağında ve solunda oturan ve kendini fındık üreticisi gibi Türkiye’ye tanıtan ve pazarlık yapan bu kişilerin, fındıkla hiç alakası yoktur. AK Parti üyesi olduğu ve önceden planlanarak oraya oturtulmuşlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fındık fiyatlarının pazarlığını gerçek üretici ile yapmamıştır.” iddiasında bulundu.