Önder Narin: “Refah'da birleşelim “

Önder, Narin muhalif seçmenlere çağrı yaparak değişim isteyen, yeter artık diyen herkesin Yeniden Refah'da birleşmesini istedi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yaklaşan yerel seçimler öncesi tablonun netleştiğini ve Kocasinan da seçimin AK Parti ile Yeniden Refah arasında geçeceğini söyleyen Önder Narin muhalif seçmenlere çağrı yaparak değişim isteyen, yeter artık diyen herkesin Yeniden Refah'da birleşmesini istedi. Önder Narin ayrıca şu ifadeleri kullandı. Artık görüyoruz ki Türkiye nin her bölgesinde olduğu gibi Kocasinanda da vatandaşımız değişimden yana. Canı yanan , mağdur ve ihmal edilen halk yeter artık diyor. Bu taleplerin gerçekleşmesi ve sandıktan güçlü bir mesajın çıkması için herkesi bu seçimin favori partisi Yeniden Refah Partisi'ne oy vermeye davet ediyorum. Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir ayrım yapmadan , ötekileştirmeden , aldatmadan , aldanmadan bu memlekete hizmet edeceğimizi herkes bilsin. Ahlaklı belediyecilik anlayışı ile güçlünün haklı değil haklının güçlü olduğu , ayrıcalıklı kesimin değil herkesin adil , eşit hizmet aldığı bir Kocasinan hepimizin arzusudur.

Hangi siyasi partiye gönül veriyor olursanız olun modern , gelişmiş , örnek gösterilen bir Kocasinan için mührü Yeniden Refah Partisi'ne basın Kocasinan kazansın Kayseri kazansın. Vereceğiniz her oy size hizmet borcum olsun.