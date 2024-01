Önder Narin: "Kocasinan'ın her mahallesini nakkaş gibi işleyeceğim"

Yeniden Refah Partisi'nin Kocasinan belediye Başkan adayı Önder Narin gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Yerel seçimlere giderken çalışmalarına hız veren Önder Narin Kocasinan'a dair açıklamalarda bulundu.

Önder Narin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ Sağ seçmenin en büyük alternatifi olan ve partisi tarafından hayal kırıklığına uğrayan sol seçmenin dikkatini çeken Yeniden Refah Partisi sağ sol farketmeksizin tüm Türkiyenin umudu olmaya devam ediyor. Sağ sol ayırımı yapmadan bu ülkenin ve dünya insanlığının iyiliği için çalışmalar yapan partimiz Milli Görüş prensipleri doğrultusunda ilerlemeye devam edecektir. Bizlerde bu doğrultuda Kocasinan ilçemiz için din , dil , ırk ayırımı yapmadan her vatandaşımız için proje üretmeye , yapacaklarımızı ve yapılması gerekenleri anlatmaya devam edeceğiz. Milletimiz görev verirse bu projelerin uygulanması boynumuzun borcu olacaktır. Kocasinan ın her mahallesini nakkaş gibi işleyecek , dünya standartlarına uygun bir Kocasinan inşa edeceğiz. Şimdiye kadar yapılan hayırlı ve faydalı hizmetlere devam edilirken toplumda karşılığı olmayan ve vatandaşımıza faydadan çok zarar veren uygulamalar sona erdirilecektir. Yakın zamanda Kocasinan için neler yapmayı planladığımızı somut olarak kamuoyuna açıklayacağız. Herkes bilsin ki değişim Kocasinan a can suyu olacak , Kocasinan ı hakettiği yere taşıyacaktır. Bu da Yeniden Refah ile mümkündür”