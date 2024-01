Önder Narin'den Ahmet Çolakbaytaktar'a eleştiri: "Takke düştü kel göründü"

Yeniden Refah Partisi Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin, mevcut Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbaytaktar'a "Unuttuğunuz vatandaşı seçimden seçime hatırlıyorsunuz. Seçim dönemine girince çalışıyormuş gibi yapıyorsunuz. Oysa artık vatandaşımız bunları biliyor çünkü takke düştü kel göründü." sözleriyle eleştiri getirdi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Önder Narin seçim bölgesi olan Kocasinan da çalışmalarına devam ediyor. Sık sık vatandaşlar ile biraraya gelen Narin seçimleri kazanmaları durumunda yapacaklarına dair projelerini paylaşıyor.

Önder Narin yapmış olduğu ziyaretler sonrası bir açıklama yaparak mevcut Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbaytaktar'ı eleştirdi.

Narin açıklamasında şu ifadeleri kullandı “Unuttuğunuz vatandaşı seçimden seçime hatırlıyorsunuz. Seçim dönemine girince çalışıyormuş gibi yapıyorsunuz. Oysa artık vatandaşımız bunları biliyor çünkü takke düştü kel göründü. Her seçim döneminde Yeşil mahalle kavşağı üzerindeki asfaltı yeniliyor orta refüjde günlerce çalışma yapıyorsunuz. 3 günlük işi 3 haftada tamamlıyorsunuz. Asfalt tesisi ile övünüp duruyor ama asfalt tesisine 2 km uzaklıktaki Hasanarpa mahallesine bir karış asfaltı çok görüyorsunuz. Mahallenin yolları köstebek tarlası gibi. Yıllarca unuttuğunuz Elagöz , Yazır , Akin mahallesine seçim dönemi hizmet götürüyor bunuda vatandaş yol kesip isyan ettikten sonra yapıyorsunuz. Üstelik bu haklı talep karşısında çaresiz kalıp yol kesen Akin mahalle muhtarını mahkemeye vermeye kalkıyorsunuz. Her yağış sonrası sel basan Yazır mahallesinde son yaptığınız çalışmalarda sel için en ufak bir önlem dahi almadınız. Başıboş köpek cenneti olan bölgeye seçimden seçime otobüs ile personel taşıyıp yol boyunda göstermelik temizlik yapıyorsunuz. Çifçinin yanındayız söyleminiz sadece söylemde kalıyor en ufak bir gerçekliği olmuyor. Saymaklar bitmeyecek olan kırsal mahallelerin sorunları Yeniden Refah belediyeciliği ile çözülecek. Her mahalleye dair gerçekçi çözümler üretecek projeler üzerinde çalışıyoruz. Ağırdan alıp seçim zamanına sakladığınız hizmetler sizi kurtarmayacak. Göstermelik çabalarınız beyhude. Takkeniz düşeli çok oluyor.”