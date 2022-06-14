Ömer Çelik: Yunanistan'ın adaları silahlandırması kabul edilemez

Ömer Çelik, adaların yıllardır Yunanistan tarafından silahlandırıldığını belirterek, "Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Ne zaman hukuka davet etsek maalesef Yunanistan bunu ‘Türkiye’nin saldırganlığı’ gibisinden astı astarı olmayan şeylere dönüştürüyor." dedi

Öte yandan Çelik, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Türkiye'de herhangi makama aday olan birinin kimlik unsurunun tartışma yapılması, insan haklarına aykırı bir durumdur. Herhangi bir kimsenin etnik kimliği üzerinden ötekileştirilmesine biz asla müsaade etmeyiz" dedi.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Pençe-Kilit Operasyonları devam ediyor. Türkiye'nin hiçbir şekilde taviz vermeyeceği mücadeledir. Gayrimeşru yapılanmaların hiçbir şekilde mümkün olmayacağının, herhangi bir terör sembolünü buraya astırmayacağımızı ifade etmiştik. Buna karşı 7-24 esasına göre en kararlı mücadele veriliyor. Türkiye ne zaman terörle mücadele yeni bir adıma geçse müttefiklerimizden "endişeliyiz" diye bir Açıklama geliyor. Herhangi birinin terör örgütüne karşı, NATO AB ülkesinin 'Endişeliyiz' yerine 'Arkasındayız, tebrik ediyoruz' denmesi lazımdı. Bizim aslında milli güvenliğimiz, demokrasimiz için verdiğimiz mücadele, bir bakıma da terörü kullanarak uluslararası hukuku da zehirlemek isteyenlere karşı da bir mücadeledir.

"Efes tatbikatı büyük ses getirdi"

Efes Tatbikatı büyük bir katılımla dünyada büyük ses getirdi. Ege adalarının silahlandırılması konusunda Cumhurbaşkanımızın güçlü bir açıklaması oldu. Her zaman şunu söylüyoruz: Yunanistan bizim komşumuz, sorunları masada çözebileceğimize açığız. Ama Yunanistan sürekli olarak üçüncü ülkeleri işe katıyor. Paris Antlaşması, Meis adasının da dahil olarak 14 adanın silahsız olmasını teyit ediyor. Ne zaman hukuka davet etsek maalesef Yunanistan bunu 'Komşumuzun saldırganlığı, Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdidi' gibisinden propagandalara çevirmeye çalışıyor.

"Yunanistan hukuki ihlal ediyor"

Dünyada deniz sahasının 2 katı kadar hava sahası talep eden Yunanistan'dan başka ülke yok. Bütün bunlar ortadayken, Lozan ve Paris anlaşmasında sayılırken tutup adaları silahlandırarak bunları yok sayıyorlar. Hukuku ihlal eden taraf Yunanistan'dır. "Gelin bunları masada, aramızda çözelim" diyen de biziz. Buradaki tartışmanın esası, Türkiye'nin Mavi Vatan konusundaki hassasiyetinin hukuka uygun olmasıdır. Meşru Kıbrıs Barış Harekatı'nı bile bir tehdit olarak ABD Kongresi'nde sundu Miçotakis.

Chp'ye 'mavi vatan' tepkisi

Şimdiye kadar 'Mavi Vatan' tanımına CHP'nin bir yetkilisi 'Bu çok maksimalist' bir yaklaşım diye bir açıklama geldi. Daha sonra bu şahıs açıklamasını düzeltmedi. Hiçbir partinin bu duruma düşmesini istemeyiz. Bu konularda doğru bir yerde durmasını temenni ederiz.

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı tartışmaları

Cumhurbaşkanımız adayının kendisi olduğunu ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da partisinden gelen davranışlar, helalleşme hesaplaşma arasında gidip geliyor. Dolayısıyla net olmayan bir durum var. Türkiye'de herhangi makama aday olan birinin kimlik unsurunun tartışma yapılması, insan haklarına aykırı bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes 1. sınıf vatandaşıdır. Herhangi bir kimsenin etnik kimliği üzerinden ötekileştirilmesine biz asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik kimliği üzerinden etiketlenmesi olmaz.

AB'ye 'fasıl' çağrısı

Türkiye'yle bir bilek güreşi yapma üzerinden ele alınmış. Madem bu konuda eleştirileriniz var. AB fasılları açsın. Fasıllarla ilgili olarak Türkiye yerine getirirse faslı kapatırsınız. Gümrük Birliği müzakerelerini başlatırsınız, terörle mücadele işbirliğini Türkiye ile yaparsınız. Denklem kurursanız.

İsrail'in açıklamalarına yanıt: Türkiye güvenli bir ülkedir

Bunlar başka ülkelerle kendi aralarındaki problemlerin yansıması olabilir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye hem kendi vatandaşlarını hem de buradaki misafirlerini koruyacak ülkelerin