Olağanüstü toplanıldı... Genel görüşme kabul edilmedi!

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı. Ön görüşmelerin tamamlandığı genel kurulda, CHP'nin önergesi kabul edilmedi.ANKARA (İGFA) - Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, genel görüşme önergesi üzerinde ön görüşmelerin başlayacağını söyledi.

Olağanüstü toplantı konusu olan 8/12 esas numaralı genel görüşme önergesinin ön görüşmesinde önerge üzerinde ilk sözü, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, iktidardan beklentilerinin zamların geri alınması ve emeklilere seyyanen zam yapılması olduğunu söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, hükümetin ekonomi politikalarındaki başarısızlığının akademi literatüründe incelenmesi gereken bir vaka olarak tarihteki yerini alacağını ileri sürdü. Dervişoğlu, Motorlu Taşıtlar Vergisinin bu yıl içinde ikinci kez alınması ile ilgili kanunlaşan teklifin daha imzası kurumadan şimdi de akaryakıtın pompa fiyatına 6 lira birden zam geldiğini, 14 Mayıs'taki seçimden itibaren benzine yüzde 65, mazota ise yüzde 66 zam yapıldığını kaydetti.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, depremlerin ertelenemez maliyetinin, ekonomide ilave tedbirler alma zaruretini ortaya çıkardığını belirterek, "Depremlerin yol açtığı felaketin ekonomik etkilerinin devletimizin kudreti ve milletimizin desteğiyle hızla ortadan kaldırılması için olağanüstü bir gayret gösterilmektedir." dedi. MHP'li Aksu, işçinin, memurun, esnafın, emeklinin, çiftçinin, sanayicinin, bakıma muhtaç insanların her şartta yanında olmayı sürdüreceklerine işaret ederek, milletin her sorununun kendilerinin sorunu, bu sorunlara çare ve çözüm bulunacak adresin ise TBMM olduğunu söyledi.

BAHÇELİ DE GENEL KURUL ÇALIŞMALARINA KATILIDI

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul çalışmalarına katıldı.

Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

Yapılan oylamada, TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi.

Birleşim saat 17.41'de kapandı.

https://twitter.com/TBMMGenelKurulu/status/1683845837959430145