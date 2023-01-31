Öğrenciye ulaşım desteğine AK Parti Bursa'dan teşekkür

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sosyal yardımlardan faydalanan hanelerde bulunan ilk, orta, ve yüksek öğrenim öğrencilerinin ulaşım giderlerinin karşılanması adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 300 milyon TL’lik bütçe ile destek programı başlatılacağını belirtti.BURSA (İGFA) -AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilk defa başlatılan program ile şehir dışında okuyan 400 bin ilk, orta ve yükseköğretim düzeyindeki sosyal yardım yardımlardan faydalanan hanelerin çocuklarına destek olmanın amaçlandığını ifade etti.

Gürkan, destek programı kapsamında öğrenim gördükleri illere ulaşımları için öğrencilere 2023 yılı için 750 TL olmak üzere 2 gidiş, 2 dönüş toplamda 4 yolculuk biletinin ücretinin bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi.

Başkan Gürkan, destek programından faydalanmak isteyen öğrenci ve ailelerin başvurularını ikamet ettikleri adreslerdeki ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilciliklerine yapabileceklerini belirtti.

AK Parti hükümetleri dönemlerinde hayatın her alanında hayata geçirilen reformist düzenlemelerle her kesimden insanının yanında olduğunu vurgulayan Davut Gürkan, hayata geçirilen proje ile ailelerimize destek veren Bakan Derya Yanık olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür etti.