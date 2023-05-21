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Oğan'dan 'Plana sadık kal' mesajı

SİYASET 21.05.2023, 09:52
Oğan'dan 'Plana sadık kal' mesajı

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak 14 Mayıs seçimlerine katılan Sinan Oğan sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerini değerlendirerek, Pazartesi gününe işaret etti ve "Plana sadık kal" dediANKARA (İGFA) - ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oğan'ın konuya ilişkin paylaşımında şu mesajlara vurgu yaptı.

"Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;

Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik, HDP üzerinden oluşturulan “kilit parti” söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik, İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta “yedek” olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik, Türkiye'de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı, Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakta beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk, İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi “dikkate almak istemeyen”, “saymaya gerek görmeyen” siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük, Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifakada da  bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk, PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık, HDP ve Hüda-Par’ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk, Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk. Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk.

Bizi izlemeye devam edin".

Oğan, bu paylaşımının hemen ardından "O an geliyor" etiketiyle "Plana sadık kal..." yazılı bir paylaşımda daha bulundu.

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