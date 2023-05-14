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Oğan: 15 gün zorlu geçecek
SİYASET 14.05.2023, 22:52
Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerin ikinci tura kalacağını ve 15 günün de zorlu geçeceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Seçimlerin ikinci tura kalmasını yüksek bir ihtimal olarak gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bu seçimin kilidi konumundadır. Muharrem İnce’nin seçimlerden türlü baskılarla el çektirilmesinden sonra son iki gün bize saldırıp bizi haksız yere itham ederek linç girişiminde bulunanların bu siyasal tablodan çıkaracağı çok ders olmalı! Çıkacak her sonuç milletimize hayırlı olsun!" dedi.
Oğan, açıklamasında seçimlerin ikinci tura kalacağını ve 15 günün de zorlu geçeceğini söyledi.
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