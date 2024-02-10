Nurten Yontar TBMM’de Malkara OSB’nin sorunlarına dikkat çekti

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM’de yaptığı konuşmada Malkara OSB'nin yaşadığı sorunları dile getirerek bunlara çözüm bulunmasını istedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Malkara OSB'de yaşanan sorunları TBMM'de yaptığı konuşmada dile getirdi.

Yontar'ın konuşması şöyle: “Ülkemizdeki kriz ortamından tüm OSB'ler gibi Malkara OSB de etkilenmiş olup pek çok sorunla yüz yüzedir. 10 işletmeden 8'i mali ve finansal tedbirlerden olumsuz etkilenmekte, her 4 işletmeden 3'ü krediye erişimde zorlanmaktadır. Milyonlarca liralık yatırım yapan işletmeciler istihdam edecek ara eleman bulma konusunda zorlanmaktadır çünkü nitelikli eğitim veren teknik ve mesleki liseler teşvik edilmemektedir. Çözümü, OSB'lerin içine mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yapılması, ailelerin, öğrencilerin bu meslekler konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesidir. Malkara OSB'nin diğer bir sorunu doğal gazın OSB'ye getirilmemesi ve çok sık yaşanan elektrik kesintileridir. Acilen 9 kilometrelik doğal gaz hattının döşenmesi ve TEİAŞ'ın yeni trafo ve elektrik santralini OSB'ye kurması gerekmektedir.”