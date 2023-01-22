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Numan Kurtulmuş Ordu Büyükşehir’i ziyaret etti

SİYASET 22.01.2023, 09:07
Numan Kurtulmuş Ordu Büyükşehir’i ziyaret etti

Ordu Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılmak ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Ordu’ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i makamında ziyaret etti.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesinde kalabalık bir topluluk tarafından karşılanan Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda Başkan Güler’in öncülüğünde yapılan örnek çalışmaları inceledi. Ardından makamda devam eden ziyarette Başkan Güler Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a Ordu’da hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

“YÖNETİCİLİĞİ, İNSANLIĞI İLE ROL MODELİMİZ”

Ziyarette açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bugün Ordu’muzun mutlu günlerinden bir tanesi. Genel Başkanvekilimiz, Kıymetli Hocamız, Sayın Bakanımızı şehrimizde ağırlıyoruz. Valilik ziyaretinin ardından Belediyemiz de misafir ettik kendilerini. Belediyemizde de ilimizde yapılan faaliyetlerini kendisine sunacağız. Duruşuyla, bilim adamlığıyla, yöneticiliği, insanlığı ile rol modelimiz, Ordu’muzun evladı” dedi.

“HEMŞEHRİLERİMİZLE GENİŞ BİR YELPAZEDE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Ordu ziyareti hakkında bilgilendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Bugün, yarın ve pazar günü Ordu ve Samsun illerimizi kapsayan bir programımız var. Bugün Ordu’dan başladık. Bugüne gelmesini yakinen takip ettiğimiz Ordu Hükümet Konağı’nı ziyaret ettik, Valiliğimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Şimdi de Büyükşehir Belediyemizdeyiz. Buranın ardından Genişletilmiş İl Toplantımızı gerçekleştireceğiz. Başından itibaren AK Partiye destek olmuş, kuruluşundan itibaren bulunan bütün arkadaşlarımızın davet edildiği şölen havasında geçecek teşkilat toplantısı olacak. Ardından Ordu’daki STK’larımızı bir araya getireceğimiz bir toplantımız olacak. Akşam ise yerel televizyonların katılımı ile bir ortak yayını gerçekleştireceğiz. Yarın da nasip olursa Ulubey, Çaybaşı ve sonrasında Ünye’deki program ile birlikte Samsun’a geçeceğiz. Ümit ederim ki Ordulu hemşehrilerimizin çok geniş bir yelpazede birçoğuyla karşılaşma imkânımız olacak” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMALARINDA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM”

Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğu da belirten Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çalışmalarında üstün başarı dileklerinde bulundu.

Kurtulmuş şu şekilde konuştu:

“Burada bulunmaktan, Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Allah işlerini kolaylaştırsın. Yaptıkları çalışmaların da ve faaliyetlerinde üstün başarılar versin.”

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