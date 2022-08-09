Numan Kurtulmuş, Filistin'e yönelik saldırıları Keşan'dan lanetledi

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Keşan Belediyesi'ne yaptığı ziyarette "Alevi’siyle, Sünnisi’yle hep beraberiz" dedi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Uluslararası camianın bu konudaki iki yüzlü tavrını bir tarafa bırakarak masum, mazlum Filistin halkının yanında yer alması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Filistin'e yönelik saldırıları şiddetle lanetlediklerini belirtti.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarıyla insanlık suçu işlediğinin altını çizen Kurtulmuş, "İsrail, bütün dünyanın gözü önünde daha önce yaptıkları gibi yine masum Filistinli çocukları, kadınları, sivil insanları, çok sayıda insanı şehit etmiştir. Terör operasyonu adı altında aslında yaptıkları iş tam manasıyla bir terör devleti uygulamasıdır. Canları istediği zaman, hedef aldıklarını tespit ettikleri zaman etrafında sivil, çoluk, çocuk, yaşlı herhangi bir kimse var mı yok mu demeden, bunları hiç gözetmeksizin açıkça bir insanlık suçu işlenmektedir. Savaşta dahi yapılmayacak olan bir muameleyi, savaş ortamı olmayan bir durumda maalesef sivillere sürekli böyle bir insanlık suçunu işlemektedirler. Uluslararası camianın artık sadece söz, bir takım ihtarlar, bir takım kınamaların ötesinde İsrail'in bu saldırgan tavrını, İsrail devlet politikası haline getirmiş oldukları Filistinlilere hayat hakkı tanımayan Filistinlileri kendi evlerinden, ata topraklarından, baba topraklarından sürüp atmayı hedefleyen bu politikalarının sonuçlarını dünyanın en azından durdurması lazım. Bunun için gayret sarf edilmesi lazım. Uluslararası camiayı, çifte standardı bir tarafa bırakarak mazlum Filistin halkının yanında yer almaya davet ediyoruz" dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin uluslararası alanda ortaya koymuş olduğu performans ve önderliğin her türlü takdir ve övgünün üzerinde olduğunu belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın, aslında Batı'yla Rusya arasındaki bir savaş olduğunu anlatan Kurtulmuş, savaşın sadece askeri olarak değil ekonomik olarak da vahim sonuçlarının olacağını belirtti.

Öte yandan Kurtulmuş, son günlerde cemevlerine yönelik yapılan saldırıları kınadı. Kurtulmuş, Türkiye'nin hep birlikte bir ve bütün olduğunu, farklı etnik kökendeki insanların asırlardır birlikte yaşadığını vurguladı.