Nilüfer dahi çocuklarını arıyor

Dahi ve üstün zekalı çocuklar, özel eğitim alanının en çok göz ardı edilen grup olduğunu savunan Cumhur İttifakı ve AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak; “Küçük yaşlarda bu özel çocukları teşhis etmek ve durumlarına en uygun eğitim programları hazırlamak zorundayız. Ülkemizin kalkınması, geleceğin şekillendirilmesinde bu çocuklarımızın bilgi ve becerileri doğrultusunda toplumun yararına yöneltilmesine, üretken kılınmasına, iyi eğitilmesine bağlıdır" diye konuştu.BURSA (İGFA) - Yerel seçimlere sayılı günler kala belediye başkan adayları hayata geçirmeyi amaçladıkları projelerini peş peşe açıklarken; projelerin büyük çoğunluğunun sosyal, kültür ve eğitim konularından oluşuyor.

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Bakan Adayı Celil Çolak’ın seçim beyannamesinde yer alan “Enderun Mektebi”, bu projeler arasında en çok tartışılan konuların başında yer alıyor. Bu proje ile üstün zekalı ve dahi çocukların tespit edilerek; okul dışı zamanlarında yeteneklerini geliştirici eğitimlerin verilmesi amaçlanıyor.

“BU ÇOCUKLARA ÖN YARGIYLA YAKLAŞILIYOR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çolak, dahi ve üstün zekalı çocuklar, özel eğitim alanının en çok göz ardı edilen grup olduğunu savundu. Çolak; “Kamuoyunda gelişmiş bir toplum olmanın koşulunu engelli bireylerine uygun eğitimin sağlanması ve bu bireylerin bağımsız, üretici ve topluma tam katılımı yapacak yeterliklere ulaştırmak olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Konu üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar olunca, aynı kamuoyu bu çocukların yetiştirilmesinde yeteri tepkileri gösterememektedir. Bunun en önemli nedenleri arasında bu çocuklara ilişkin ön yargıların yattığı gözlemlenmektedir” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN BU ÇOCUKLARA İHTİYACIMIZ VAR”

“Bu çocuklar zaten üstün, onlar için fazladan bir eğitime gerek yok!” düşüncesi dahi ve üstün zekalı çocuklara yönelik özel eğitim programlarının sağlanamaması nedeniyle bu yeteneklerin toplumumuz için çok büyük kayıp olduğunu savunan Çolak; "Küçük yaşlarda özel çocukları teşhis etmek ve durumlarına en uygun eğitim programları hazırlamak zorundayız. Ülkemizin kalkınması, geleceğin şekillendirilmesinde bu özel çocuklarımızın bilgi ve becerileri doğrultusunda toplumun yararına yöneltilmesine, üretken kılınmasına, iyi eğitilmesine bağlıdır" diye konuştu.

DÜNYA ÖLÇEĞİNDE ÜSTÜN NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRME MODELİ

Nilüfer Enderun Mektebi’nde bu çocuklara özel eğitim programları uygulanacağını belirten Çolak; şu açıklamalarda bulundu:

“Eğitim kurumunun çatısı altında bireysel değerlendirmeler neticesinde ailelere; çocuklarının gelişim alanları, gözlemlenen durumları ve eğitsel anlamda tavsiyeler, uzmanlar tarafından aktarılacak. Bireysel değerlendirmesi yapılan her bir çocuk için detaylı rapor veliye verilecek. Seviyelerine göre bu çocuklarımıza eğitimler vereceğiz. ‘Dünya Ölçeğinde Üstün Nitelikli İnsan Yetiştirme Modeli’ kapsamında belli aralıklarla atölyeler açacağız. Bu atölyeler arasında ‘zeka ve akıl oyunları atölyesi’, ‘düşünme becerileri atölyesi’, ‘astronomi ve uzay bilimleri atölyesi’, ‘model uçak atölyesi’ ve ‘robot atölyesi' de yer alacak. "

ENDERUN MEKTEBİ’NİN TARİHÇESİ

Osmanlı döneminde Enderun Mektebi dahi, zeki ve üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve eğitilmesi amacıyla II. Murad döneminde kuruldu. Kimliğine Fatih Sultan Mehmet zamanında kavuşan Enderun Mektebi, idari ve askeri kadronun yetiştirilmesi amacıyla tasarlanmış, hayata geçirilmiş bir saray eğitim kurumu hüviyetindeydi. Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti’ne yaklaşık dört yüz yıl boyunca hizmet vererek birçok nitelikli insanı yetiştiren bir eğitim kurumu olmuştur.

Osmanlının içinde bulunduğu dönemde ortaya koyduğu birçok başarısının altında yatan temel faktörlerden birisinin de eğitim olduğu ifade edilebilir. Özellikle Osmanlının üst düzey devlet yöneticilerinin ve idarecilerinin yetiştirilmesine yönelik hayata geçirilen Enderun Mektebi, Osmanlının başarısına birçok katkıda bulunan, öncülük ve rehberlik eden insanları yetiştirmiştir. Enderun Mektebi, dönemini etkilemiş ve birçok başarıya katkı sunmuş kişilerin adeta kaynağı olarak ön plana çıkmıştır.