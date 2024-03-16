Son Dakika

Nilüfer dahi çocuklarını arıyor

Dahi ve üstün zekalı çocuklar, özel eğitim alanının en çok göz ardı edilen grup olduğunu savunan Cumhur İttifakı ve AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak; “Küçük yaşlarda bu özel çocukları teşhis etmek ve durumlarına en uygun eğitim programları hazırlamak zorundayız. Ülkemizin kalkınması, geleceğin şekillendirilmesinde bu çocuklarımızın bilgi ve becerileri doğrultusunda toplumun yararına yöneltilmesine, üretken kılınmasına, iyi eğitilmesine bağlıdır" diye konuştu.BURSA

SİYASET 16.03.2024, 15:52
Nilüfer dahi çocuklarını arıyor

Dahi ve üstün zekalı çocuklar, özel eğitim alanının en çok göz ardı edilen grup olduğunu savunan Cumhur İttifakı ve AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak; “Küçük yaşlarda bu özel çocukları teşhis etmek ve durumlarına en uygun eğitim programları hazırlamak zorundayız. Ülkemizin kalkınması, geleceğin şekillendirilmesinde bu çocuklarımızın bilgi ve becerileri doğrultusunda toplumun yararına yöneltilmesine, üretken kılınmasına, iyi eğitilmesine bağlıdır" diye konuştu.BURSA (İGFA) - Yerel seçimlere sayılı günler kala belediye başkan adayları hayata geçirmeyi amaçladıkları projelerini peş peşe açıklarken; projelerin büyük çoğunluğunun sosyal, kültür ve eğitim konularından oluşuyor.

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Bakan Adayı Celil Çolak’ın seçim beyannamesinde yer alan “Enderun Mektebi”, bu projeler arasında en çok tartışılan konuların başında yer alıyor. Bu proje ile üstün zekalı ve dahi çocukların tespit edilerek;  okul dışı zamanlarında yeteneklerini geliştirici eğitimlerin verilmesi amaçlanıyor.

“BU ÇOCUKLARA ÖN YARGIYLA YAKLAŞILIYOR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çolak, dahi ve üstün zekalı çocuklar, özel eğitim alanının en çok göz ardı edilen grup olduğunu savundu. Çolak; “Kamuoyunda gelişmiş bir toplum olmanın koşulunu engelli bireylerine uygun eğitimin sağlanması ve bu bireylerin bağımsız, üretici ve topluma tam katılımı yapacak yeterliklere ulaştırmak olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Konu üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar olunca, aynı kamuoyu bu çocukların yetiştirilmesinde yeteri tepkileri gösterememektedir. Bunun en önemli nedenleri arasında bu çocuklara ilişkin ön yargıların yattığı gözlemlenmektedir” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN BU ÇOCUKLARA İHTİYACIMIZ VAR”

“Bu çocuklar zaten üstün, onlar için fazladan bir eğitime gerek yok!” düşüncesi dahi ve üstün zekalı çocuklara yönelik özel eğitim programlarının sağlanamaması nedeniyle bu yeteneklerin toplumumuz için çok büyük kayıp olduğunu savunan Çolak; "Küçük yaşlarda özel çocukları teşhis etmek ve durumlarına en uygun eğitim programları hazırlamak zorundayız. Ülkemizin kalkınması,  geleceğin şekillendirilmesinde bu özel çocuklarımızın bilgi ve becerileri doğrultusunda toplumun yararına yöneltilmesine, üretken kılınmasına, iyi eğitilmesine bağlıdır" diye konuştu.

DÜNYA ÖLÇEĞİNDE ÜSTÜN NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRME MODELİ

Nilüfer Enderun Mektebi’nde bu  çocuklara özel eğitim programları uygulanacağını belirten Çolak; şu açıklamalarda bulundu:

“Eğitim kurumunun çatısı altında bireysel değerlendirmeler neticesinde ailelere; çocuklarının gelişim alanları, gözlemlenen durumları ve eğitsel anlamda tavsiyeler, uzmanlar tarafından aktarılacak. Bireysel değerlendirmesi yapılan her bir çocuk için detaylı rapor veliye verilecek. Seviyelerine göre bu çocuklarımıza eğitimler vereceğiz. ‘Dünya Ölçeğinde Üstün Nitelikli İnsan Yetiştirme Modeli’ kapsamında belli aralıklarla atölyeler açacağız. Bu atölyeler arasında ‘zeka ve akıl oyunları atölyesi’, ‘düşünme becerileri atölyesi’, ‘astronomi ve uzay bilimleri atölyesi’, ‘model uçak atölyesi’ ve ‘robot atölyesi' de yer alacak. "

ENDERUN MEKTEBİ’NİN TARİHÇESİ

Osmanlı döneminde Enderun Mektebi dahi, zeki ve üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve eğitilmesi amacıyla II. Murad döneminde kuruldu. Kimliğine Fatih Sultan Mehmet zamanında kavuşan Enderun Mektebi, idari ve askeri kadronun yetiştirilmesi amacıyla tasarlanmış, hayata geçirilmiş bir saray eğitim kurumu hüviyetindeydi. Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti’ne yaklaşık dört yüz yıl boyunca hizmet vererek birçok nitelikli insanı yetiştiren bir eğitim kurumu olmuştur.

Osmanlının içinde bulunduğu dönemde ortaya koyduğu birçok başarısının altında yatan temel faktörlerden birisinin de eğitim olduğu ifade edilebilir. Özellikle Osmanlının üst düzey devlet yöneticilerinin ve idarecilerinin yetiştirilmesine yönelik hayata geçirilen Enderun Mektebi, Osmanlının başarısına birçok katkıda bulunan, öncülük ve rehberlik eden insanları yetiştirmiştir. Enderun Mektebi, dönemini etkilemiş ve birçok başarıya katkı sunmuş kişilerin adeta kaynağı olarak ön plana çıkmıştır.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 78
2. Fenerbahçe 29 76
3. Trabzonspor 29 49
4. Beşiktaş 29 46
5. Kasımpasa 29 43
6. Başakşehir 29 42
7. Rizespor 29 39
8. Antalyaspor 29 38
9. Sivasspor 29 38
10. Kayserispor 30 37
11. Alanyaspor 30 37
12. A.Demirspor 29 36
13. Samsunspor 29 36
14. Konyaspor 30 33
15. Gaziantep FK 29 31
16. Ankaragücü 29 30
17. Karagümrük 30 30
18. Hatayspor 29 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 62
2. Göztepe 26 55
3. Kocaelispor 27 45
4. Sakaryaspor 26 44
5. Bodrumspor 26 43
6. Ahlatçı Çorum FK 26 42
7. Bandırmaspor 27 42
8. Boluspor 26 42
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 26 34
11. Manisa FK 26 31
12. Keçiörengücü 26 31
13. Ümraniye 26 30
14. Tuzlaspor 26 27
15. Adanaspor 26 27
16. Şanlıurfaspor 26 24
17. Altay 26 15
18. Giresunspor 26 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 28 55
5. Tottenham 27 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 28 43
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 28 35
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 28 26
16. Everton 28 25
17. Nottingham Forest 28 24
18. Luton Town 28 21
19. Burnley 28 14
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 69
2. Girona 28 62
3. Barcelona 28 61
4. Atletico Madrid 28 55
5. Athletic Bilbao 28 53
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 28 42
8. Valencia 27 40
9. Las Palmas 28 37
10. Osasuna 28 36
11. Villarreal 28 35
12. Getafe 28 35
13. Deportivo Alaves 28 32
14. Sevilla 28 28
15. Mallorca 28 27
16. Rayo Vallecano 28 26
17. Celta Vigo 28 24
18. Cadiz 29 22
19. Granada 27 14
20. Almeria 28 10