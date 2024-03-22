Nilüfer Çayı temiz akacak!

Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, şehirde yıllardır çözüme kavuşmayan ve kronik sorun haline gelen konularla ilgili projelerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Yalçın Nilüfer Çayı’nın tertemiz akacağını ve bu proje için belediye kasasından 1 lira dahi çıkmayacağını söyledi.

BURSA (İGFA) - YRP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın projeleriyle vatandaşın sağlığını ve yaşam kalitesini düşünmeye devam ediyor. Kentin kronikleşen ancak bir türlü harekete geçilmeyen konularını saptayan Sedat Yalçın, Nilüfer Çayı’nın tertemiz akacağını söyledi. Yalçın; “Bursa tertemiz bir Nilüfer Çayı ile buluşacak. Kimsenin bu konuda projesi yok ama bizim projemiz hazır. Bu konu Bursa Büyükşehir Belesiyesi'nin derdidir. Bursamızın ortasından akan bu simsiyah suya çözüm bulmak için dünyadaki projeleri inceledik. Yapacağımız hızlı ve etkili tünel sistemiyle bütün OSB'lerden gelen kirli suları toplayacağız” dedi.

BELEDİYE KASASINDAN 1 LİRA BİLE ÇIKMAYACAK

“Karacabey yakınlarında kuracağımız arıtma sistemi ile bu kirli su, temizlenmiş olarak Marmara Denizi'ne ulaşacak” diyen Sedat Yalçın; “Böylece Nilüfer Çayımız kendi debisinde ve tertemiz akacak. Bu projenin maliyeti 7 Milyar TL ve Dünya Bankası'nın bu tür çevre projelerine kredi desteği de var. Bu kredileri hem BUSKİ hem de OSB'lere aynı anda kullandırma düşüncesindeyiz. Fabrikalar ödedikleri katı atık bedeli yerine, bu krediyi karşılamış olacaklar. Her OSB sisteme bıraktığı kirli su kadar geri ödemesine katkı sağlayacak. Belediye bütçesinden 1 lira bile çıkmayacak, OSB'lerden de fazladan bir ödeme çıkmayacak. Bu bir organizasyon işi. Biz hazırız. Bursamızı daha yaşanır hale getireceğiz” açıklamasını yaptı.