Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı’dan teşekkür mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri sonrası teşekkür mesajı yayımladı.

Mehmet Uzel / NEVŞEHİR (İGFA) - Mesajında seçimlerde elde ettiği tarihi başarının mimarı olan Nevşehirlilere teşekkür eden Arı, “Bu şehrin göstermiş olduğu sevgi ve teveccühe karşı her zaman kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Kıymetli hemşehrilerim; bu dakikadan itibaren kendinizi sahipsiz görmeyin. Hangi siyasi partiye mensup olduğunuz, hangi siyasi partiye oy verdiğiniz önemli değil. Sizler benim kardeşimsiniz.“ dedi.

Arı mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;

“Kıymetli Nevşehirliler, değerli hemşehrilerim; kazananın sadece Nevşehir olduğu bir seçimi geride bıraktık. Seçim kampanyamız süresince attığımız her adımda, çaldığımız her kapıda tek gayemiz, hemşehrilerimizin sıkıntılarına ortak olmak, gönüllerine girebilmek oldu. Nevşehir’imiz için titizlikle ve muhabbetle çalışarak projelerimizi anlattık. Sizler ise seçimlerde kullandığınız oylarınızla şehrimizin kaderini değiştirdiniz, yepyeni bir dönemi başlattınız. Bize olan güven, sevgi ve destekleri için partimizin kıymetli yöneticilerine, kadınlarımıza ve gençlerimize, kampanyamıza katılan gönüllülerimize, bize oy versin veya vermesin tüm Nevşehirlilere bu tarihi başarının bir parçası oldukları, gönül verdikleri ve katkı sundukları için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra birlik olma, daha çok çalışma, bayrağı daha ileriye taşıma zamanı. Bunu da yine Nevşehirlilerle, hep beraber başaracağız.”