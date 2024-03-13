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Nesrin Ünal'dan yoğun çalışma

İyi Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal, çalışmalarına dur durak demeden devam ediyor. Sabah 10’dan gece 11’e kadar Finike’de mesai yapan Ünal, SKM açılışına katıldı, pazar yeri ve esnaf ziyaret edip düğüne katıldı. Ünal, daha sonra Muratpaşa ilçesi Işıklar esnafını ziyaret etti. Ünal’ı sevgiyle karşılayan bölge esnafı, “İlk kez büyükşehir adayı bizi dinliyor. Burada sirkülasyon yok ve sokak lambaları çalışmıyor” diyerek dertlerini anlattılarANTALYA

SİYASET 13.03.2024, 14:29
Nesrin Ünal'dan yoğun çalışma

İyi Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal, çalışmalarına dur durak demeden devam ediyor. Sabah 10’dan gece 11’e kadar Finike’de mesai yapan Ünal, SKM açılışına katıldı, pazar yeri ve esnaf ziyaret edip düğüne katıldı. Ünal, daha sonra Muratpaşa ilçesi Işıklar esnafını ziyaret etti. Ünal’ı sevgiyle karşılayan bölge esnafı, “İlk kez büyükşehir adayı bizi dinliyor. Burada sirkülasyon yok ve sokak lambaları çalışmıyor” diyerek dertlerini anlattılarANTALYA (İGFA) - İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal 24 saati en verimli şekilde kullanıyor. Finike’ye giderek Pazar esnafını ve vatandaşı ziyaret eden Ünal, Yuvalı köyünde düğüne katıldı. Finike Belediye Başkan Adayı Mehmet Dülgeroğlu’nun SKM açılışına katılan Ünal, sabah saat 10’dan gece 11’e kadar Finike’de çalıştı. Burada alt yapı yatırımlarından bahseden Ünal, Yetersiz altyapı ve yanlış şehirleşme Antalya'mızın kronikleşen sorunları haline geldiğinden, yapacağımız radikal hamlelerle öncelikli olarak Antalya'nın altyapı sorunlarını ve şehrimizdeki yerleşim hatalarını çözmeyi hedefleyeceğiz. Şehrimizdeki tüm sivil toplum kuruluşları, odalar ve üniversitelerle ortak çalışarak, tüm paydaşların üzerine hemfikir kalacağı, bilim ve fen kurallarına uygun, 50 yıllık bir Antalya şehir planı üzerine çalışacağız. Dünyada değişen hava koşulları sonucunda şehrimizde muson iklimini ya- şamaya başladığımızdan da görebileceğimiz gibi, iklim değişikliği gelecek- te en büyük sorunlarımızdan biri olacak. Çevre odaklı belediyecilik anlayışımızla iklim değişikliğinin etkilerinden korunmaya yönelik hareket edeceğiz. Sel, yangın, deprem gibi afetlere karşı önlemler alacak, uzun vadeli planlama anlayışımızı afetle ve iklim değişikliği ile mücadelede öne çıkaracak ve şehrimizin altyapısını bu anlayışla kurgulayacağız” diye konuştu.

YAŞANABİLİR BİR KENT YARATACAĞIZ

Ünal, Finike programının ardından merkeze gelerek Muratpaşa ilçesi Işıklar ve Atatürk Caddesi’ni ziyaret etti. İyi Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünal’ı sevgiyle karşılayan bölge esnafı, ilk kez bir büyükşehir adayının kendilerini dinlediğini söylediler. Esnaf, sokak lambalarının çalışmamasından ve sirkülasyonun azlığından şikayetçi oldu. Esnafı kalkındıracak projelerle geldiklerini söyleyen Ünal, “Modern kamusal yaşam kriterlerine uygun, doğaya saygılı, sürdürülebilir şehir yaratma vizyonumuzla Antalya'mızı örnek kent haline getirmek için tüm kadrolarımızı seferber edeceğiz. Antalya'mızı ayağa kaldırma vizyonumuzu Bizim Şehrimiz Projesi bünyesinde, insanımızla barışık bir biçimde gerçekleştireceğiz. Modern kentleşme anlayışımız ve doğaya saygılı, yaşanabilir, sürdürülebilir şehirler yaratma anlayışımızla birlikte, Antalya'nın yeni bir çehreye bürünmesini sağlayacağımız Bizim Şehrimiz Projesi çerçevesinde, şehrimizdeki tüm eskimiş arıtma tesislerini yenileyeceğiz. Bina ve parsel bazlı kentsel dönüşüm projelerinden vazgeçeceğiz. Kentsel dönüşüm projelerini büyük alanlarda modern şehirleşme anlayışı ile yapacağız. Kenti daha fazla betona boğmayacağız. Kentsel dönüşümde radikal ve cesur kararlar alıp geleceğimize sahip çıkacağız” dedi.

ANTALYA’YI RANTA KURBAN ETMEYECEĞİZ

Ünal, konuşmasının devamında, “Şehrimizdeki küçük yerleşim bölgelerinin ve kırsal alanların imar planları olmadığından, bu alanlar için doğal, tarihi, kültürel, tarımsal dokularına uygun imar planları yaparak bu önemli eksikliği gidereceğiz. İmar planı eksikliğinden dolayı kaçak yapılaşmaya açılan bölgelerde imar planları geliştirerek kent dokusuna ve fen kurallarına uygun yapılaşmayı sağlayacağız. Sosyal donatı alanlarını tüm altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını gözeterek tam anlamıyla planlayacağız. Şehrimizde sıkça görülen, yaşam alanlarımızı ve doğamızı ranta kurban eden imar anlayışını bitireceğiz. Sosyal donatı alanı ve altyapı yetersizliği yaşatan imar planlarının sorunlarını çözecek, yeni imara açılacak bölgelerde ilgili kanun ve mevzuatlara uygun bir biçimde, imar planlarını şeffaf bir anlayışla oluşturacağız. Bölgemizin katma değerini ve tanınırlığını artırarak halkımıza ekonomik katkı sunacağız” diye konuştu. 

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