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Nakliyecilerin 'sınır' sorunu TBMM'ye taşındı

SİYASET 10.01.2024, 14:44
Nakliyecilerin 'sınır' sorunu TBMM'ye taşındı

Bulgaristan ve Avusturya’nın keyfi uygulamaları nedeniyle, şoförlerin Kalotina sınır kapısında günlerdir beklemek zorunda kalmasına ilişkin konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ticaret ile Ulaştırma bakanlıklarına ayrı ayrı soru önergeleri sundu.ANKARA (İGFA) - Romanya ve Bulgaristan’ın Avrupa’nın Schengen bölgesine hava ve deniz yoluyla katılma konusunda Avusturya ile anlaşmaya varmasına karşın, karayolu konusunda Avusturya’nın şerh koyması Türk nakliye firmalarını vurdu. Firmalara ait TIR’lar Bulgaristan’daki Kalotina sınır kapısında günlerdir beklemek zorunda kalırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu konuyu TBMM gündemine getirdi.

Bulgaristan ve Romanya Schengen’e dahil edildi. İki ülke için hava ve deniz sınırlarındaki kısıtlamalar Mart ayında kaldırılacak, ancak karayolunda sınırlar kalkmadı aksine Avusturya’nın şerhi nedeniyle kontroller sıkılaştırıldı. Özellikle Bulgaristan’ın sınırda denetimlerinin etkin olduğunu göstermek adına bu yılın başından itibaren sınır kapılarında Avusturya’ya ve Avusturya’dan gerçekleştirilen taşımaların büyük bir kısmı için hiçbir resmi açıklama yapmadan “tam tespit” uygulaması önemli sorunları beraberinde getirdi. Sınır kapılarında yığılma veoperasyonel süreler uzarken ve binlerce Türk TIR’ı sınırda günlerce beklemek zorunda kalıyor. Bu olumsuzluklar nedeniyle başta şoförler olmak üzere, ihracat yapan nakliye firmaları da zarar gördü, ancakhenüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İKİ BAKANA DA SORDU

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu, konuyu iki bakana sorduğu soru önergeleri ile TBMM gündemine taşıdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na seslenen Karasu, “Romanya ve Bulgaristan’ın Avrupa’nın Schengen bölgesine hava ve deniz yoluyla katılma konusunda Avusturya ile anlaşmaya varmasına rağmen, karayolu konusunda Avusturya’nın şerh koyması nedeniyle nakliye firmalarımız çok olumsuz etkileniyor. Bulgaristan ve Avusturya’nın keyfi uygulamaları nedeniyle şoförlerimiz, soğuk kış koşullarındaKalotina sınır kapısında günlerdir beklemek zorunda kalıyor. Yaşanan mağduriyetler acil olarak çözülme kavuşturulmalıdır” dedi.

Karasu, verdiği önergesinde, Bakanlar’dan şu sorularına yanıt verilmesini talep etti:

•    Avusturya ve Bulgaristan'ın tutumundan bakanlık olarak ne zaman haberdar oldunuz? Konuyla ilgili, Bulgaristan tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olmasını nasıl karşılıyorsunuz, bu durumun gerekçesi nedir, sorumlusu kim ya da kimlerdir? Sorunun çözümü adına, bakanlık olarak yaptığınız girişimler nelerdir?

•    Perişan bir biçimde günlerdir bekleyen TIR şoförlerinin ülkemizin itibarına yakışır biçimde ülkemize dönmesi için Bakanlık olarak yaptığınız ya da yapacağınız çalışmalar var mıdır? Varsa ne zaman ve ne şekilde gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?

•    Dış temsilciliklerimiz, sorunun yaşandığı günlerde mağdur olan vatandaşlarımıza beslenme ve barınma konusunda destek vermiş midir? Bu destekler nelerdir?

•    Bu sorunun bir daha yaşanmaması adına ne gibi kararlar alınmıştır/alınacaktır?

•    Mağdur olan nakliyeci esnafımıza hangi yardım ve destekler yapılmıştır? Mağdur olan şoförlerin bağlı oldukları firmalar veya ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak bir çalışma yapılmış mıdır?

•    Bulgaristan ve Avusturya’nın tutumu nedeniyle sınır kapılarında sorun yaşayan, ithalat ve ihracat yapan firmalarımızın mağduriyetleri ne zaman ve nasıl giderilecektir? Yaşanan sorun nedeniyle, ne kadarlık bir ihracat kaybı oluşmuştur?

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