Mutlu: Muhalefet, iktidarın yan bahçeleri oldu!

Muhalefet partilerinin tam anlamıyla muhalif olamadığını, iktidarın yan bahçeleri olduklarını belirten Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, kendilerine 'neden parti kurdun' diyenlere yanıt vererek, "Tam da bu sebepten dolayı parti kurduk" dedi.ANKARA (İGFA) - Kurduğu yeni oluşumla adından sıkça söz ettiren ve büyük bir ivmeyle iktidar basamaklarını hızla çıkan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, yaptığı son değerlendirmede muhalefet partilerini eleştirdi.

Hiçbir partinin tam anlamıyla halka hizmet etmediğini ifade eden Mutlu, ülke siyasetine ilişkin önemli tespitlerde bulundu.

"Sayın Kılıçdaroğlu 'Halk isterse istifa ederim' diyor. Sayın Ekrem İmamoğlu dert yanan CHP’liye, 'Hepsini tedavi edeceğiz' diyor. Sayın Meral Akşener, 'Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız' diyor" diyen Genel Başkan Mutlu, "Sayın Ali Babacan, 'Sayın Erdoğan ve irili ufaklı ortakları bu ülkeyi maalesef yönetemeyecek' diyor. Keza diğer partiler aynı söylem içerisinde gününü geçiriyor. Şimdi bize soruyorlar; neden parti kurdunuz? Tam da bu yüzden! Çünkü Türkiye’yi sahipsiz bıraktınız, koltuk derdine düştünüz. İçerde eleştiren muhalefet olmadınız, olamadınız! İktidarın yan bahçesi gibi oldunuz. Elle tutulur hiçbir icraat yapamadınız. Birlik olamadınız. Halka kendinizi anlatamadınız. Halkı mahkum ve mecbur ettiniz. Gerçekleri kimsenin yüzüne söylemediniz. Siz iktidar değil muhalefet olmak istediniz ve oldunuz. Derdiniz halk, derdiniz iktidar olmak değildi. İşte bu yüzden biz geldik!" diye konuştu.