Mutfak fotoğrafına Akşener'li destek!

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti mitinginde açılan "karı gibi" pankartına Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener ile mutfakta çekindiği fotoğraf ile yanıt verdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti mitinginde açılan "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz" pankartına fotoğrafla yanıt verdi.

Bu kez Kılıçdaroğlu'nun mutfaktaki paylaşımına Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener de destek verdi.

Kılıçdaroğlu, Akşener ile mutfakta çay koyarken çekindiği fotoğrafı, "Sevgili genç mütedeyyin kadınlar, size aylarca 'kazanımlarınızı kaybedersiniz' propagandası yapanlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal asla kazanımlara dokunmaz" diyerek paylaştı.

Söz konusu fotoğrafı alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, paylaşımında, "13. Cumhurbaşkanımız Kemal Bey ve eşimi mutfakta görmekten ben de gurur duyuyorum. Çünkü “Kadın işi” “erkek işi” yoktur. “İnsan işi” vardır, paylaşmak vardır, yardımlaşmak vardır. Unutturmaya çalışanlara 14 Mayıs’ta hep birlikte hatırlatacağız…" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/meral_aksener/status/1655691285217378306