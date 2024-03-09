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Mustafa Yalçın: “Hizmetin en iyisini biz yaparız”

SİYASET 09.03.2024, 11:16
Mustafa Yalçın: “Hizmetin en iyisini biz yaparız”

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Yalçın, MHP İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Ayırmadan Ayrışmadan Gençlik Şöleni’nde, “Ne yaparsa, hangi hizmeti yaparsa, belediyeciliğin en iyisini cumhur ittifakı yapar.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen şölene Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, AK Parti ve MHP’nin il ve ilçe kadın kolları, belediye meclis üyeleri ve adayları ile gençler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşuyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, “MHP Genel Başkan Yardımcımız Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir beye, il beyimiz Seyit Demirezen beye, Talas Belediye Başkanımız ve adayımız Mustafa Yalçın beye ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da, cumhur ittifakı olarak omuz omuza çalıştıklarını söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, cumhuriyetin 100. yılı coşkusunu hep beraber yaşamalarından duyduğu memnuniyeti belirterek, “Şehitlerimizin bize bıraktığı bu emaneti ikinci yüzyıla taşıma görevinin sorumluluğunun bilincindeyiz. Çok şükür ki gözümüzün nuru cumhur ittifakının sevgili müntesipleri olarak bizler millete ne kadar hizmet etsek azdır. Bu necip Türk Milleti hizmetin en güzeline layık. O nedenle cumhur ittifakımızın her kademesinde görev yapan kardeşlerimize bu onurlu görevlerinde başarılar diliyorum.” diye konuştu.

“BELEDİYECİLİĞİN EN İYİSİNİ CUMHUR İTTİFAKI YAPAR”

“Allah nasip ederse önümüzdeki seçimlerde aynı şuurla çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diyen Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Cumhur ittifakının Talas Belediye Başkan Adayı olarak 5 yıl önce hep beraber göreve başladık. Beş yılda 100 Ağartan Projeler diye başladığımız yolda 210 proje ve hizmete hep birlikte imza attık. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün ilçelerimizde şu anda cumhur ittifakı görev yapıyor. İnşallah seçimden sonra da hep birlikte görev yapacağız. Çünkü ne yaparsa, hangi hizmeti yaparsa, belediyeciliğin en iyisini cumhur ittifakı yapar. Herkese hizmetin en iyisini sunma noktasında birçok projeyi ancak biz yaparız. Bu bakımdan vatandaşlarımızın içi ferah olsun.”

ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER ANITI MÜJDESİ

Konuşmasında Talas’ta MHP’nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş’in ismini taşıyan parkın bulunduğunu hatırlatan Başkan Yalçın, “Orada ülkücü şehitler için bir anıt yapmaya söz verdik. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz.” müjdesi verdi.

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, belediye meclis üyesi adaylarını sahnede tanıtarak meydanı dolduranları selamladı.

Ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, MHP İlçe Başkanı Kayhan Saraç’a plaket ve 16 Türk devletinin madeni parasından oluşan tablo hediye etti.

COŞKULU KONSER

Programda daha sonra sevilen sanatçılar Ozan Manas ve Atilla Yılmaz, seslendirdikleri milli manevi marş ve türkülerle alandakileri coşturdu.

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