Mustafa Varank: "Konya kutlu bir şehir"

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydişehir’e kazandırılan Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi’nin ikinci etabının açılışı TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın katılımıyla yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Seydişehir’e kazandırdığı Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi’nin ikinci etabı açıldı.

Programda konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Seydişehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyemizin manevi ağırlığı olan ve çevreye katkısı olan en güzel çalışmalardan birisi bu oldu” dedi.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Seydişehir’deki çevre düzenlemesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bugün Seydişehir’imizde hükümetimizin, devletimizin nasıl destek olduğunu, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın Seydişehir’de nasıl bir hizmet yaptığını hep birlikte gördük. Bu çevre düzenlemesinin Seydişehir’imize, Konya’mıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” değerlendirmesini yaptı.

“O BÜYÜK DESTEK BİZİ GÜÇLÜ KILACAK”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Türkiye’nin neresinde olursak olalım AK davanın ve Milliyetçi Hareket’in sevdalıları olarak Türkiye’yi geleceğe taşımak için liderlerimizin belirlediği hedef doğrultusunda sahada çalışıyoruz. Kamunun yapacağı hizmeti artırmak sizin buradaki seçeceğiniz belediye başkanımızın sadece yereldeki başkan değil; bu Cumhur İttifakı’na vereceği güçle yol yürümektir. Biz onun için diyoruz ki; Büyükşehir Belediye Başkanımız ve adayımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a, ilçemizde Abdulmuttalip Demirel kardeşimize ve meclis üyelerimize vereceğiniz o büyük destek bizi güçlü kılacak” diye konuştu.

“BU MERKEZE HİZMET ETMEK BİZLERE NASİP OLDUĞU İÇİN NE KADAR ŞÜKÜR ETSEK AZDIR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da şehirlerin manevi merkezlerinin bulunduğunu belirterek, “İstanbul’un Eyüp Sultan’ı neyse Konya’nın Mevlana Meydanı neyse Seydişehir’in Seyyid Harun Veli Türbesi etrafı da bizim için o manada önemli manevi bir merkez. Bu merkeze hizmet etmek bizlere nasip olduğu için ne kadar şükür etsek azdır. Bugün ikinci etabın açılışını gerçekleştiriyoruz. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ diye ifade ettiğimiz şey işte tam da bu. Biz birbirimizin devamında iş yapmayı sürdürebilen, yıkmak için değil sürdürmek için çalışan bir ekibiz. İnşallah üçüncü etapta da karşı tarafta imar planı uygulamamızı yaptık. O bölgenin kamulaştırmalarını yaparak, Bakırcıevi’nden bu tarafa doğru görüntüyü daha da açacağımız güzel bir alanı ortaya çıkarmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“SEYDİŞEHİR’İMİZ İÇİN YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU VE KÜTÜPHANE PLANLIYORUZ”

Seydişehir’e daha önce kazandırılan hizmetlere değinen Başkan Altay şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimizde 3 temel noktada hedefler koymuştuk. Birincisi altyapısını tamamlayan ilçeler. Bu manada Seydişehir’imizin atık su arıtma tesisini, kanalizasyon, su eksiklerini tamamladık. Geçtiğimiz gün de ziyaret ettik. Çaltepe mevkiinde 20 milyon liralık bir yatırımla 5 mahallemizin suyla ilgili şikayetini giderecek bir işin de başlangıcını yapmış olduk. Köylerimizde belediyemizle birlikte parke uygulamaları gerçekleştirdik. İtfaiyemize güzel bir merkez kazandırdık. İkinci olarak merkezdeki sosyal hayatın ilçelerimizde de olacağını ifade etmiştik. Bu manada Seydişehir bunu en iyi başardığımız ilçelerden birisi. Çünkü Lise Medeniyet Akademimizi, Bilgehanemiz, Şehir Konağımız ve KOMEK’imiz ile gençlerimize, kadınlarımıza hizmet ediyoruz. Yeni dönemde Abdulmuttalip Demirel kardeşimizle ne yapmamız gerekiyor diye istişare ettik. İki önemli konu ortaya çıktı. Merkezin dışında şu ana kadar sadece iki ilçede yaptığımız yarı olimpik yüzme havuzumuz ve gençlerimiz için bir kütüphaneyi de Seydişehir’imiz için planlıyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Üçüncü olarak da kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak için tarımsal desteklerde bulunacağız diye ifade etmiştik. Seydişehir’de de ekip, ekipman, fidan, fide desteğinde bulunarak çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirinin artırılmasıyla ilgili çaba sarf ediyoruz.”

“ŞİMDİ HEP BİRLİKTE YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZMA ZAMANI”

Meydanlarda “üçlü olalım, güçlü olalım” sloganını sık sık kullandıklarını anımsatan Başkan Altay, “İlçede ilçe belediye başkanımız, büyükşehirde bizler, merkezi hükümette milletvekillerimiz ve bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli’nin desteğiyle şehirlerimizde adeta tarih yazacak bir dönemi tamamlamış olduk. Şimdi hep birlikte yeni bir başarı hikayesi yazma zamanı” vurgusunu yaptı.

"SEFER BİZDEN ZAFER ALLAH’TAN”

Başkan Altay programa katılan önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a da teşekkür ederek, “Geçtiğimiz dönemde Konya’mız iki bakanla kabinede temsil ediliyordu. Şimdi 4 bakanla temsil ediliyor. Onun için meydanlarda söylediğimiz şey şu; Abdulmuttalip Demirel bir şey söylüyorsa arkasında Büyükşehir Belediyesi’nin gücü var, arkasında 4 bakanımızın gücü var, arkasında 11 milletvekilimizin gücü var. Arkasında Recep Tayyip Erdoğan’ın gücü var. Sefer bizden zafer Allah’tandır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“BELEDİYECİLİK; ŞEHİRLERİN KİŞİLİĞİNİ, KİMLİĞİNİ, RUHUNU ORTAYA ÇIKARMAKTIR”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise belediyeciliğin şehirlerin kişiliğini, kimliğini, ruhunu ortaya çıkartmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Şehirlerin banilerini ortaya çıkarmak tarihi ayağa kaldırmaktır ve geleceği inşa etmek, geleceği ortaya koyduğu projelerle şehirde yaşayan insanları tanzim etmek, refahını, huzurunu, konforunu artırmak, hizmete erişimini sağlamak ve aslında şehirde yaşayan herkesi koruyup kollamak ve gözetmek. Bütün bunları sayarken aklınıza ne geldi acaba? Aklınıza AK Parti belediyeciliği gelmedi mi? Evet AK Parti belediyeciliği budur. AK Parti hizmet belediyeciliğidir. AK Parti herkesin evine ulaşan, hizmetine erişen, aşına, işine ulaştıran belediyeciliktir. Bu vesileyle Konya’mızı hem Dünya Belediyeler Birliği sıfatıyla hem de Türkiye’de yaptıklarıyla en güzel şekilde temsil eden Uğur İbrahim Başkan’a yürekten teşekkür ediyoruz.”

“KONYA, KUTLU BİR ŞEHİR”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da güzel bir açılış vesilesiyle Seydişehir’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Seyit Harun Veli Hazretlerinin camisinin, türbesinin etrafında Uğur Başkanımızın ilçe belediyemizle koordinasyon halinde yaptığı çok güzel bir çevre düzenlemesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Konya, kutlu bir şehir. Selçuklu’ya başkentlik yapmış bir şehir ve ecdadımız, buralarda, bu eserleri yaparak, camileri, türbeleri yaparak, hamamları yaparak aslında sadece kendi eş zamanlarındaki vatandaşlarına, kardeşlerine, hizmet etmek için bu eserleri üretmemişler; bu eserler, aslında bu topraklara vurulmuş birer mühür. Buraları ilelebet Türkiye Cumhuriyeti payidar oldukça İslam beldesi kılacak en güzel mühürler” cümlelerini kullandı.

“BU HİZMET KERVANINA DEVAM EDECEĞİZ”

Siyaseti, makam, rütbe, koltuk, başkanlık, vekillik ve bakanlık için yapmadıklarına dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

“Biz siyaseti, eğer karşımızdaki hemşerilerimiz bize bir ‘Allah razı olsun’ cümlesi kuruyorsa en büyük rütbe bizim için o. Bunun için yapıyoruz. Hemşerilerimiz ‘Allah sizden razı olsun şuradaki sıkıntımı giderdiniz, teşekkür ederim’, ‘ya şuraya şu hizmeti getirdiniz, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ederim’ diyorsa biz o zaman doğru siyaseti yaptığımızı anlıyoruz. Rütbelerin en yücesine eriştiğimize inanıyoruz. İnanıyoruz ki; siz değerli hemşerilerimiz, şimdiye kadar olduğu gibi 31 Mart’tan sonra da bu hizmet anlayışını takdir edecek, bizim projeci, hizmetten yana olan, yatırımlardan yana olan, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, konforunu artıran, şehirlerimizi daha yaşanabilir kılan siyaset anlayışımızdan yana oy kullanacak ve inşallah bizler de bu hizmet kervanına devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Seydişehir’de yürüttüğü Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi’nin ikinci etabının açılışı yapıldı.