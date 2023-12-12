Mustafa Üğdül, MHP’den Keşan Meclisi'ne talip

MHP’de 2024’teki aday adaylıkları süreci devam ederken, iş insanı Volkan Gazetesi sahiplerinden Mustafa Üğdül, MHP’den Keşan Belediye Meclis Üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Başkanlığı’na ailesi ve yakınları ile birlikte gelen Mustafa Üğdül, 2024 yerel seçimleri için Keşan Belediye Meclisi'ne aday adayı oldu.

Başvuruda yaptığı açıklamaya MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, KARÇEP Başkanı Muradiye Durak,AK Parti Enez Belediye Başkan Aday Adayı Hasan Güler, AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı ve kızı Beril Üğdül ile partililer katıldı.

Üğdül, birlik ve beraberlik içerisinde, daha iyiye, daha güzele, daha mükemmele ulaşmak için ülkücü camianın, MHP’nin çatısı ve Cumhur İttifakı çatısı altında en güzel yere geleceğine inandığını söyledi. Üğdül, daha sonra aday adaylığı dosyasını MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan’a teslim etti.