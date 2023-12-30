Mustafa Canbey'den yeni yıl mesajı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde amacımız; ülkemizi ve şehrimizi “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ulaştırmaktır.” dedi.BALIKESİR (İGFA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeni yıl mesajını video şeklinde hazırlayan Milletvekili Mustafa Canbey; “Hep birlikte tarihi hadiselere şahitlik ettiğimiz 2023 yılını geride bırakıyor, inşallah, çok daha güzel gelişmeleri hep birlikte yaşayacağımız 2024 yılına giriyoruz.” ifadelerini kullandı.

2023 yılını ülkemizde ve Balıkesir’imizde oldukça yoğun, önemli, verimli programlarla, çalışmalarla, hizmetlerle değerlendirdiklerini söyleyen Milletvekili Mustafa Canbey; “Balıkesir’imizin bütün ilçelerini tek tek dolaştık, hemşehrilerimizle kucaklaştık. İl ve ilçe teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız, odalarımız ve sivil toplum kuruşlarımız olmak üzere yaklaşık binin üzerinde ziyaretler gerçekleştirdik, toplantılar yaptık. Çok şükür aziz milletimiz de 14 Mayıs seçimlerinde yeniden Recep Tayyip Erdoğan, yeniden AK Parti dedi. Önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkemizi yönetme sorumluluğunu bir kez daha Cumhur İttifak’ına tevdi etti. Bu onurlu görevi bizlere layık gören aziz milletimizin her bir ferdine tekrardan teşekkür ederiz.31 Mart Belediye Başkanlığı seçimlerinde de Balıkesir’imiz başta olmak üzere 81 ilimizin tamamında yeniden Cumhur İttifak’ını destekleyeceklerinden şüphemiz yoktur.” dedi.