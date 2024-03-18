Murat Kurum 6 bini aşkın Bağcılarlı ile buluştu

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği iftar programında önceki akşam AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum da Bağcılarlılar ile buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayında ikinci kez Bağcılar’ı ziyaret eden Kurum’un yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Bağcılarlılar ile buluştu. Ramazan’da ikinci kez Bağcılarlılar ile buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum “İstanbul'un sokaklarını karış karış geziyoruz. 31 Mart akşamı erken bayramı yaşayıp, 1 Nisan itibariyle İstanbul’u ve Bağcıları hak ettiği değere kavuşturacağız.” dedi. Murat Kurum’un konuşmasını büyük ilgiyle takip eden Bağcılar sakinleri, Murat Kurum ile fotoğraf çektirmek için 2 saat boyunca sıranın kendilerine gelmesini heyecanla bekledi.

Payitaht “Abdulhamit” dizisinin Tahsin Paşa’sı ve aynı zamanda AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile beraber Bağcılarlı gençlerle bir araya geldi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile beraber Ramazan alanını gezen Yenişehirlioğlu, Ateştuğla Etüt Merkezi’nde gençlerle söyleşi gerçekleştirdi ardından sahur yaptı.

AYKUT KUŞKAYA’DAN ANLAMLI KONSER

Birbirinden farklı etkinlikleri ve konukları ile 29 gün boyunca Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda tüm Bağcılar halkını bir araya getirecek olan Bağcılar Belediyesi, önceki akşam binlerce kişiyi Aykut Kuşkaya ile buluşturdu.

Çocuklar ile yakından ilgilenen Aykut Kuşkaya, “Ey Filistin” şarkısını Filistinli kardeşlerimiz için, “Şehadet Uykusu” şarkısını şehitlerimiz için ve , “Çanakkale Türküsü’nü” de 18 Mart Çanakkale Şehitleri için seslendirdi.

Bağcılar Belediyesi konser sonrası plaket takdim etmek yerine Aykut Kuşkaya adına Gazzeli Müslüman kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Kızılay'a bağışta bulundu. Bağış sertifikasını Kuşkaya'ya takdim eden Bağcılar Belediyesi, Bağcılarlılar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Ramazan etkinlikleri 29 gün boyunca tüm Bağcılar sakinlerini buluşturmaya devam edecek.