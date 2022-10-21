Muhtarla iyi geçin, belediye başkanı ol, başarı ol!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muhtarlar Günü dolayısıyla başlattığı buluşma programına; Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Mezitli’nin oluşturduğu 4 merkez ilçe muhtarlarıyla bir araya gelerek devam etti. Görevde olduğu 3,5 yıllık sürede, demokrasinin temel taşları olan muhtarlarla işbirliği içerisinde olduğunu belirten Başkan Seçer, kente kazandırılan, uzun soluklu ve kaliteli çalışmaların sırrının, kent dinamikleriyle ortak çalışmaktan geçtiğini vurguladı.MERSİN (İGFA) - Muhtarların, demokrasinin temel unsurları olduğuna değinerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Ben bir belediye başkanı olarak başarılı olmamın yolunun, muhtarlarla iyi ilişkiden geçtiğini biliyorum. Asla siyasi bir menfaat, siyasi bir göz boyama, şirin görünme arzusunda ve ihtiyacında olmadığımı düşünüyorum. Çünkü siyasetin, dünyanın gereklerine ve gerçeklerine uygun yapılması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Hizmet konusunda başından beri siyasi kimliğini bir tarafa bıraktığını ifade eden Başkan Seçer, “Biz halkın takdiriyle bu koltuklarda oturuyoruz. Hepimiz bir iradeyi yansıtıyoruz. Siz mahallenizin, ben de Mersin’in iradesini yansıtıyorum. İşte demokrasi böyle bir şey” diye konuştu.

Seçer: “3,5 yılda hiçbir kamu bankasından borçlanamadım”

Şu anda hizmet makamında oturduğunu, fakat yapacağı hizmetlere siyasi saiklerle yapılan engellemeleri veya haksızlıkları da tenkit etme hakkı olduğunu belirten Başkan Seçer, tüm bunlara rağmen hizmetlere devam ettiklerini ve yapılan hizmetlerin tamamının denetime açık ve şeffaf bir yapıda olduğuna dikkat çekti.

Mersin’e 1.9 milyon yerli nüfus için gelen bütçeyle, sığınmacılardan kaynaklı 2.3 milyon nüfusa hizmet götürdüklerini hatırlatan Başkan Seçer, hizmet yapmak için İller Bankası gibi kamu bankalarından kredi alamadığını da anımsattı. Bu söylemlerinin şikayet değil, tenkit olduğunun altını bir kez daha çizen Başkan Seçer, “Merkezi yönetimin idaresindeki bütün kurumların 2019’dan beri verdiği hibe, kredi, karşılıksız kredinin %95’ten fazlası Cumhur İttifakı’nın belediyelerine gitmiştir. Ben 3,5 yıllık sürem içerisinde hiçbir kamu bankasından borçlanamadım” dedi.

“Dürüst bir belediye başkanı, önce kamu yararını düşünür”

Aldıkları önlem ve izledikleri ekonomik politika sayesinde Büyükşehir Belediyesi’ni çok güçlü ve disiplinli bir mali yapıya kavuşturduklarını belirten Başkan Seçer, geçmiş dönemden kalan yarım işleri de kısa sürede bitirdiklerini ve benzer işleri çok daha ucuza yaptıklarının vurgusunu yaptı.

Geriden gelen 400 milyon dolarlık borcu 3,5 yılda 100 milyon dolara indirdiklerini söyleyen Başkan Seçer, o zaman 400 milyon dolar olan bütçenin ise şu anda 800 milyon dolara çıkacağını söyledi.

Belediye Başkanlığı’nın çok dikkat edilmesi gereken bir görev olduğunu söyleyen Başkan Seçer, tüm mücadelesinin vatandaşın hakkını korumak olduğunu belirterek, “İşin içine rant, para, arsa, avanta girdiği zaman, senin yaptığın işte hayır olmaz. Ben Sosyal Demokrat bir belediye başkanıyım, sermaye düşmanı da değilim. Ama bu demek değildir ki, kamu malı kapanın elinde kalsın. Özellikle imar değişikliği veya imar açma gibi konularda dürüst bir belediye başkanı, buradan elde edilecek rantın bir kişinin cebine girmesine müsaade etmez, kamunun yararını da düşünür” diye konuştu.

“4 merkez ilçede çok önemli çalışmalar yapıyoruz”

Yenişehir ilçesinin çok hızlı gelişen ve kentin bir ucundan bir ucuna geçişi, hatta merkeze inişi sağlayan bir koridor olduğunu dile getiren Başkan Seçer, bu ilçede çok önemli battı çıktı, cadde ve bulvarlar açtıklarını ifade ederek, “Yakın zamanda Sayapark kavşağında çalışma başlatacağız. Orada bir de tramvay projemiz var. Yenişehir -Toroslar sınırında kanalize kavşak projesini hayata geçirdik ve bu hat üzerindeki trafiği rahatlattık” dedi.

MESKİ’nin son 3,5 yıl içinde önemli mesafeler aldığından ve kuruma önemli teknolojik yatırımların yapıldığından bahseden Başkan Seçer, 4 merkez ilçeye ait değişik noktalarda kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kapsamında önemli çalışmalar yürüttüklerine değindi. FRIT II kapsamında Homurlu ve Tömük’teki çalışmaları hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Seçer, MESKİ’deki kaçak kayba karşı da modern çalışmaları faaliyete aldıklarını söyledi. Mezitli ilçesinde de içme suyu şebekesinin değişeceğini söyleyen Başkan Seçer, işin ihalesinin 1 Kasım’da yapılacağını belirtti.

Sosyal hizmetlerle ilgili muhtarların taleplerinin olduğunu söyleyen Başkan Seçer; Dosthane, Mahalle Mutfakları, Eğitim projeleri, Halk Kart gibi sosyal projelerden, ihtiyacı olan herkesin yararlanmasını istedi. Tarımsal alanda da birçok başarılı projeye imza attıklarını dile getiren Başkan Seçer, bu desteklerin her yıl daha da artacağını kaydetti.

“Belediye’nin her türlü iş ve işlemlerine yargı yolu açıktır”

İktidarın her konuda adaletli olması ve ayrımcılığa kesinlikle prim vermemesi gerektiğini belirten Başkan Seçer, “Yenişehir'de, Toroslar'da köylük bölgeler var ve hepsinin projeleri elimizde. Şimdi Cumhur ittifakı iktidar, ama adaletli olmak zorunda. 7 ay sonra Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi durumunda, burada Millet İttifakına mensup olmayan bir belediyeye haksızlık yapılsın, önce ben bu haksızlığın karşısında dururum. Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. İsmime ve şanıma yaraşır tavır içerisinde olmam lazım” diye konuştu.

Mersin'in; Havaalanı, Akdeniz Sahil Yolu, Pamukluk Barajı gibi çözülmesi gereken önemli sorunları olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, ilgili kişi veya kurumların öncelikle bu sorunları ortadan kaldırması gerektiğini belirtti. Başkan Seçer “Bir an önce bitirin suyun fiyatı ucuzlasın” dedi. Belediye’nin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun her zaman açık olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, “Ama iktidar da, kurumları bir sopa gibi kullanamaz. Bunun adı da demokrasi olmaz. Biz işimize bakıyoruz, hizmet yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen, Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Adnan Giray Atilla, Mezitli Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Ballı, Toroslar Muhtarlar Derneği Başkanı Cengiz Şahbaz, Muhtarlar Günü için düzenlenen kutlama programı ve hizmetlerden dolayı Başkan Seçer’e teşekkürlerini iletti.