Muhittin Selvitopu'dan Özel'e ziyaret

İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda görevine seçilen Genel Başkan Özgür Özel'e “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Karabağlar'daki mobilya ustalarının el işçiliğiyle yaptıkları oyma çerçeveli büyük boy Atatürk portresi armağan eden İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Bu önemli ve zor görevde başarılar diliyorum. Yolunuz, yolumuz açık olsun!.. 2. Yüzyılını coşkuyla karşıladığımız Cumhuriyetimizi daha ileri noktalara taşımak,demokrasiyle taçlandırmak için inanç ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğinize yürekten inanıyorum” dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin kenti modernleştirmek için yürüttüğü pazaryerleri, semt ve kültür merkezleri gibi projelerle ilgili kısa bilgi veren Başkan Selvitopu, çok önemsedikleri Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının hızla sürdüğünü vurguladı. Başkan Selvitopu, “Çok önemsiyoruz çünkü merkezimiz, çocuklarımız ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmada büyük rol oynayacak. İzmir'in en büyük spor komplekslerinden birini inşa ediyoruz. Umarız açılışını da siz yaparsınız” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel de ziyaretten memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, iyi dilekleri için Başkan Selvitopu'na teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.